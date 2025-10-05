جاپاروۆ: ءولىم جازاسىن قايتارۋ ماسەلەسى بۇكىل حالىقتىق داۋىس بەرۋ ارقىلى شەشىلەدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ايەلدەر مەن بالالارعا زورلىق-زومبىلىق جاساپ، ادام ولتىرگەندەرگە قاتىستى ءولىم جازاسىن قايتا ەنگىزۋ باستاماسىنا تۇسىنىكتەمە بەرىپ، بۇل ماسەلە تەك بۇكىل حالىقتىق داۋىس بەرۋ ارقىلى شەشىلەتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول كابار اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- مۇنداي قاجەتتىلىكتىڭ سەبەپتەرى قوعام ءۇشىن ايقىن. سوڭعى ۋاقىتتا كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى قىلمىس جيىلەپ كەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ول مۇنداي قىلمىستىڭ كوبەيۋى تەك قىرعىزستاندا عانا ەمەس، بۇكىل الەمدە بايقالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ماسەلەنى قاراستىرعاندا سىبايلاس جەمقورلىق تاقىرىبىن ارالاستىرماۋ كەرەك، سەبەبى باستى ماقسات - ايەلدەر مەن بالالاردى قورعاۋ.
- ءبىز مۇنداي شەشىمدى جەكە-دارا قابىلدامايمىز. مىندەتتى تۇردە حالىقپەن اقىلداسامىز. قىرعىز رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 25-بابىنا سايكەس، ءولىم جازاسىنا تىيىم سالىنعان. سونىمەن قاتار ءار ادامنىڭ ءومىر سۇرۋگە اجىراماس قۇقىعى بار. ادام ومىرىنە جانە دەنساۋلىعىنا قول سۇعۋعا بولمايدى. بۇل باپتا ومىردەن ايىرۋ تەك زاڭ اياسىندا، مەملەكەت تاراپىنان بولۋى مۇمكىن ەكەنى انىق جازىلعان. مەملەكەت زاڭ شەڭبەرىندە ادامنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋعا قۇقىلى. قوعام بالالار مەن ايەلدەردىڭ ءومىرى مەن ار- نامىسىن قورعاۋ ءۇشىن ءولىم جازاسىن ەنگىزۋدى ۇسىنىپ وتىر. بۇل حالىق تالابى تەك زاڭ ارقىلى شەشىلۋى ءتيىس. سوندىقتان «كونستيتۋتسيانىڭ 25-بابىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى الدىمەن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلادى، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ودان كەيىن كونستيتۋتسيالىق سوت بۇل زاڭ جوباسىنا قورىتىندى بەرەدى.
- بۇل زاڭ جوباسى رەفەرەندۋم ارقىلى قابىلدانۋى مۇمكىن. ماسەلە تەك بۇكىل حالىقتىق داۋىس بەرۋ جولىمەن شەشىلەدى. ەگەر حالىقتىڭ باسىم بولىگى قولداسا، وندا جاڭادان سايلانعان جوگوركۋ كەنەش حالىقارالىق كەلىسىمدەردەن شىعۋ تۋرالى جانە قولدانىستاعى كودەكستەر مەن زاڭدارعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندە زاڭدار قابىلداۋى قاجەت بولادى، - دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالايىق، قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا 17 جاستاعى ايسۋلۋۋ مۇقاشيەۆانىڭ قاتىگەزدىكپەن ءولتىرىلۋى قىرعىزستاندا ۇلكەن قوعامدىق رەزونانس تۋدىرعان ەدى. بۇل وقيعا قوعامدى ءدۇر سىلكىندىرىپ، ءولىم جازاسىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن قايتادان كۇن تارتىبىنە شىعاردى.
پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ بۇل ءىستى ءوز باقىلاۋىنا الىپ، ايەلدەر مەن بالالارعا قارسى قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جازانى كۇشەيتۋ باستاماسىن كوتەردى.