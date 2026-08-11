جاڭارتىلعان eGov 3.0 پورتالى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ QazTech پلاتفورماسىندا ازىرلەنگەن زاماناۋي eGov 3.0 پورتالى ىسكە قوسىلعانىن مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، اتالعان پورتال مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدى وڭتايلاندىرۋعا، ارتىق تالاپتاردى بولدىرماۋعا جانە ينفراقۇرىلىمعا جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- eGov پورتالى ءدا وزىنىڭ تەحنولوگيالىق مۇمكىندىگىنىڭ شەگىندە جۇمىس ىستەپ كەلدى. وسىعان بايلانىستى جاقىندا QazTech پلاتفورماسىندا ازىرلەنگەن زاماناۋي eGov 3.0 پورتالى ىسكە قوسىلدى. قىزمەتتەر بارىنشا وڭاي، پايدالانۋشى ءۇشىن ىڭعايلى فورماتتا جيناقتالدى. تالاپتار مەن قادامدار سانى ازايدى. سۇرانىسقا يە قىزمەتتەردىڭ ءبىر بولىگى جاڭا فورماتتا قولجەتىمدى، - دەدى جاسلان مادييەۆ.
سونىمەن بىرگە، پورتالدا كەرى بايلانىس نىسانى ىسكە قوسىلدى. وندا ءاربىر پايدالانۋشى قىزمەتتەردى ودان سايىن ىڭعايلى قىلۋ جونىندە ءوز ۇسىنىسىن جەتكىزە الادى.
- بارلىق قازاقستاندىقتى بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىز. ۇزدىك ۇسىنىستار پورتالدى ودان ءارى جاڭعىرتۋ بارىسىندا ەسكەرىلەدى. جۇمىس ءارى قاراي جالعاسادى، - دەپ ۇندەۋ جاسادى مينيستر.