جاڭارتىلاتىن كونستيتۋتسيانىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنىن كىمدەر دايىندادى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ اتا زاڭنىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنىن جازۋعا كىمدەر تارتىلعانىن ايتتى.
- جيناقتالعان جوبانى جاساعان كەزدە كونستيتۋتسيالىق نورمالارداعى تەرمينولوگيالىق بىرىزدىلىككە جانە قۇقىقتىق ايقىندىلىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. جوعارى بىلىكتى قۇقىقتانۋشىلار مەن لينگۆيستيكا ماماندارىنان تۇراتىن توپتار قازاق جانە ورىس تىلىندەگى ماتىندەر بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولار كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىن دۇرىس جازۋ، ماعىنالىق سايكەسسىزدىكتەردى ءار ءتۇرلى پايىمداۋدى جانە تۇسىنىكسىزدىكتەردى بولدىرماۋ ءۇشىن قىرۋار شارۋا تىندىردى. كوميسسيادا قارالعان ۇسىنىستاردى زاڭ تۇرىندە راسىمدەۋگە جانە جوبانىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنىن دايىنداۋعا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن تانىمال عالىمدار تارتىلدى، - دەدى ول.
باقىت نۇرمۇحانوۆ بۇل ىسكە تارتىلعان ماماندار ستيليستيكالىق جانە تەرمينولوگيالىق كەمشىلىكتەردى بولدىرماۋعا بار كۇش-جىگەرىن سالعانىن جەتكىزدى.
- كونستيتۋتسيا نورمالارىن جازۋدىڭ جاڭا ستيلى، ماعىنالىق قاتەلىكتەردى جويۋ، اتا زاڭدى دۇرىس تۇسىنۋگە قىزمەت ەتەدى جانە ىقتيمال اۋىتقۋلاردىڭ الدىن الادى. جوبادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ وتكەن وتىرىستارىندا جانە جۇمىس توپتارىندا ايتىلعان ۇسىنىستار مەن بىلدىرىلگەن پىكىرلەر ەسكەرىلدى، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.