جاڭارعان جىل جۇرتىمىز ءۇشىن جاسامپاز ىستەرگە، تولايىم تابىسقا تولى بولسىن - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاندىقتاردى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتادى.
قۇرمەتتى قازاقستاندىقتار! بارشاڭىزدى ىرىس پەن ىنتىماقتىڭ ارقاۋى، ىزگىلىك اتاۋلىنىڭ بەرەكە-باستاۋى - ناۋرىز مەيرامىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
بيىل قازاق ەلى پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى وزگەرىستەردى قولداپ، دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە نىق قادام باستى. جاڭعىرۋدىڭ جارقىن نىشانىنا اينالعان جاڭا كونستيتۋتسيامىز ۇلتتىق ءداستۇرىمىز بەن مادەنيەتىمىزدى ۇلىقتاپ، قاستەرلى تاۋەلسىزدىگىمىزبەن بىرگە جاساي بەرمەك.
ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى بىرلىگى بەكەم حالقىمىزدى ورتاق ماقساتقا ۇيىستىرىپ، بەيبىت ءومىر مەن ەڭسەلى ەلدىك جولىنداعى ارمان-مۇراتىنا جەتكىزسىن. جاڭارعان جىل جۇرتىمىز ءۇشىن جاسامپاز ىستەرگە، تولايىم تابىسقا تولى بولسىن. ءاز-ناۋرىزدا ءار شاڭىراق قۇت-بەرەكەگە بولەنىپ، ىرزىق-نەسىبەگە كەنەلسىن. سىزدەرگە زور دەنساۋلىق، وتباسىلارىڭىزعا باياندى باقىت تىلەيمىن! ۇلىس وڭ، اق مول بولسىن!
ايتا كەتەلىك كەشە مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىقتاردى ناۋرىز مەيرامىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.