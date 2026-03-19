    09:39, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جاڭارۋ كۇنىنە وراي ەلدە قانداي مادەني شارالار وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ناۋرىزناما ونكۇندىگىنىڭ التىنشى كۇنى - جاڭارۋ كۇنى. وسىعان وراي رەسپۋبليكالىق مادەنيەت ۇيىمدارى ءبىرقاتار ءىس-شارالار ۇيىمداستىرادى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Жаңару күні
    فوتو: ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى

    باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيىندە ءداستۇر مەن رۋحاني قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان «نۇر سەبەلە، ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى» اتتى مادەني-تانىمدىق ءىس-شارا وتەدى.

    مادەنيەتتەردى جاقىنداستىرۋ ورتالىعىندا تازالىق پەن قورشاعان ورتاعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ ماقساتىندا «جاڭارۋدى - تازالىقتان باستايىق» اتتى سەنبىلىك جوسپارلانىپ وتىر.

    ۇلتتىق مۋزەيدە «ناۋرىز - جاڭارۋ مەن بىرلىكتىڭ مەرەكەسى» اتتى مادەني باعدارلاما ۇسىنىلادى.

    ال رەسپۋبليكالىق اكادەميالىق نەمىس دراما تەاترى ساياباقتا كوكتەمگى جاڭارۋ مەن جاستار تاقىرىبىنا ارنالعان باعدارلاما ۇيىمداستىرماق.

    مەرەكەلىك ءىس-شارالار ەل وڭىرلەرىندە دە جالعاسادى. ءار ايماقتا ەكولوگيالىق اكتسيالار، سەنبىلىكتەر، اعاش وتىرعىزۋ، مادەني-اعارتۋشىلىق باعدارلامالار وتكىزىلەدى.

    قاراعاندى وبلىسىندا ەكولوگيالىق باستامالار مەن جاستار اكتسيالارى وتسە، اقمولا وبلىسىندا اۋماقتار اباتتاندىرىلادى. اقتوبە وبلىسىندا تاقىرىپتىق باعدارلامالار مەن قوعامدىق ءىس-شارالار جوسپارلانعان، ال ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاستار مەن ۆولونتەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن ءتۇرلى جوبالار جۇزەگە اسادى.

    وسىعان دەيىن استانادا ۇلتتىق كيىم كۇنىنە وراي فەستيۆال وتكەنى تۋرالى جازدىق.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
