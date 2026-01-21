جاڭادان اشىلاتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورىنداي المايدى - بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ جۇمىسى قالاي رەتتەلىپ جاتقانىن ايتتى.
- بۇگىندە ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا پيلوتتىق رەجيمدە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى سيفرلىق ەسەپكە الۋدى، نەگىزگى پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋدى جانە بيۋدجەتتەۋ جۇيەسىمەن سينحرونداۋدى كوزدەيتىن جاڭا تەتىك ەنگىزىلدى. ناتيجەسىندە 785 جەكەمەنشىك مەكتەپ تولىق سيفرلاندىرىلدى، - دەدى ول.
ايدا بالايەۆا مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ ەندى تەك وڭىردەگى ناقتى قاجەتتىلىك بار جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە عانا باعىتتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى ءارى ماقساتتى پايدالانۋ ءۇشىن جاڭا جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋعا موراتوري ەنگىزىلەدى.
مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ ەندى تەك وڭىردەگى ناقتى قاجەتتىلىك بار جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە عانا باعىتتالادى. بۇل رەتتە مەملەكەتتىك مەكتەپتەردىڭ بولماۋى، ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋدى جويۋ جانە اپاتتى مەكتەپتەردىڭ ورنىنا جاڭا ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ سالىنۋى نەگىزگى باسىمدىق رەتىندە ايقىندالىپ وتىر.
ءبىلىم سالاسىنا جەكەمەنشىك ينۆەستيتسيانى تارتۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك تاپسىرىسسىز، تەك ينۆەستيتسيالىق شىعىندى وتەۋ مەحانيزمى ساقتالدى.
وسى شارالارمەن قاتار، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە ليسەنزيادان كەيىنگى باقىلاۋ جۇرگىزەدى. باقىلاۋ اياسىندا ءبىلىم بەرۋ ساپاسىنىڭ ساقتالۋىنا، پەداگوگ كادرلارمەن قامتاماسىز ەتىلۋىنە جانە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارامىز، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى 60 ورىندىق جەكە مەنشىك مەكتەپكە 600 وقۋشىنىڭ اقشاسىن بولگەنى ءمالىم بولعان ەدى.