جاڭا زەلانديا تۇرعىنى قۇنى 19 مىڭ دوللار فابەرجە جۇمىرتقاسىن جۇتىپ قويدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا زەلانديا پوليتسياسى زەرگەرلىك دۇكەننىڭ تۇتىنۋشىسىن 33 مىڭ جاڭازەلانديالىق دوللار (شامامەن 19 مىڭ ا ق ش دوللارى) تۇراتىن فابەرجە القاسىن ۇرلاماق بولعانى ءۇشىن تۇتقىندادى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
دۇكەن قىزمەتكەرلەرى ەسىمى جاريالانباعان 32 جاستاعى ەر ادامنىڭ وكلەندتەگى دۇكەندە جۇمىرتقا ءپىشىندى كۋلوندى جۇتىپ قويعانىن كوردى.
تۇتقىنداعاننان كەيىن ول مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى. پوليتسيا ەندى القانىڭ تابيعي جولمەن شىعۋىن كۇتىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە ول تاركىلەنگەن جوق.
پوليتسيانىڭ ايتۋىنشا، ەندى بارلىعى ۋاقىتقا جانە كۇدىكتىنىڭ اس قورىتۋ جۇيەسىنە بايلانىستى.
شەكتەۋلى سەرياداعى «سەگىزاياق» دەپ اتالاتىن كۋلون فابەرجە جۇمىرتقاسى پىشىنىندە جاسالعان جانە ول 1983 -جىلعى دجەيمس بوند فيلمىنەن يدەيا العان. سيۋجەتتە جالعان فابەرجە جۇمىرتقاسىن قولدانىپ زەرگەرلىك بۇيىمداردى كونتراباندالىق جولمەن تاسىمالداۋ وپەراتسياسى ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
دۇكەن سايتىنداعى سيپاتتاماعا سايكەس، ۇرلانعان جۇمىرتقانىڭ بيىكتىگى 8,4 س م، ول التىننان جاسالعان، جاسىل ەمالمەن قاپتالعان جانە 183 گاۋھار تاس پەن ەكى جاقۇتپەن بەزەندىرىلگەن. بارلىعى 50 دانا جاسالعان.
— جۇمىرتقا اشىلادى، ىشىندە اق گاۋھار سورعىشتارى مەن قارا گاۋھار كوزدەرى بار 18 كاراتتىق سارى التىننان جاسالعان سەگىزاياق جاسىرىنعان، — دەلىنگەن سيپاتتامادا.
القانى جۇتىپ قويعان ەر ادام 8 -جەلتوقساندا سوت الدىندا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس.
بۇدان بۇرىن پاريجدەگى لۋۆرگە ۇرى ءتۇسىپ، ناپولەوننىڭ اشەكەيلەرى قولدى بولعانىن جازعان ەدىك. كەيىننەن ۇرلانعان اشەكەيلەر ساقتاندىرىلماعان بولىپ شىقتى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا