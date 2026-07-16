جاڭا وقۋ جىلىنا دەيىن وقۋلىقتار جاڭارتىلىپ، انىقتالعان قاتەلەر تۇزەتىلەدى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان وقۋلىقتار مەن وقۋ-ادىستەمەلىك كەشەندەردىڭ تىزبەسىن بەكىتۋ جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن وقۋلىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بارلىق وقۋلىقتارعا قوسىمشا ساراپتاما جۇرگىزىلگەن. بۇل جۇمىس وقۋلىقتاردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا باسپالارمەن جانە ساراپشىلارمەن بىرلەسىپ انىقتالعان ەسكەرتۋلەردى جويۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. قوسىمشا ۋاقىت وقۋلىقتاردىڭ ساپاسىن تولىق قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باستى مىندەتى - ءاربىر وقۋشىنى مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىنا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنا جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ وزەكتى تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن ساپالى ءارى زاماناۋي وقۋلىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ،- دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قوسىمشا تەكسەرۋ بارىسىندا مەكتەپ وقۋلىقتارىنان 700 دەن استام ەسكەرتۋ مەن قاتەلىك انىقتالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. وسىعان بايلانىستى وقۋلىقتاردى بەكىتۋگە دەيىن ولاردى قوسىمشا جەتىلدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، وقۋلىقتاردى جاڭارتۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. بيىلعى 30-تامىزعا دەيىن 3-سىنىپقا ارنالعان «قازاق ءتىلى»، «ورىس ءتىلى»، «ماتەماتيكا»، «دۇنيە تانۋ»، «ادەبيەتتىك وقۋ»، «مۋزىكا» پاندەرىنىڭ، سونداي- اق 7-سىنىپتىڭ «دۇنيەجۇزى تاريحى» وقۋلىعى ساتىپ الىنادى.
- وقۋلىقتاردى تاڭداۋ Etandau.gov.kz ەلەكتروندىق پلاتفورماسى ارقىلى جۇرگىزىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار باسپالارعا ءوتىنىم جولدادى. سونىمەن قاتار وڭىرلەردە وقۋشىلار سانىنىڭ ارتۋى مەن كىتاپحانا قورىن جاڭارتۋ قاجەتتىلىگى ەسكەرىلىپ، قالعان سىنىپتارعا ارنالعان وقۋلىقتاردى قوسىمشا ساتىپ الۋ جالعاسىپ جاتىر. ال 2027-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن 4-جانە 9-سىنىپتاردىڭ، 2027-جىلعى 1-ساۋىرگە دەيىن 8-سىنىپتىڭ وقۋلىقتارىن جاڭارتۋ جوسپارلانعان،- دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەكتەپ وقۋلىقتارىنان 700 دەن استام قاتە مەن كەمشىلىك انىقتالعانى حابارلاندى.