جاڭا وقۋ جىلىندا قانداي جاڭا پاندەر مەن كۋرستار ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىندا وزگەرىس بولا ما؟ بۇل سۇراققا وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- 2026-2027 وقۋ جىلىنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارى، ۇلگىلىك وقۋ جوسپارلارى مەن وقۋ باعدارلامالارى جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىنا سايكەس قايتا قارالدى. اتاپ ايتقاندا، 5-7-سىنىپتارعا «كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى»، 8-11-سىنىپتارعا «زاڭ جانە ءتارتىپ»، 5-11-سىنىپتارعا «جەكە قاۋىپسىزدىك» مىندەتتى وقۋ كۋرستارى ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇعان دەيىن تاڭداۋ ءپانى رەتىندە وقىتىلعان «قۇقىق نەگىزدەرى» بارلىق وقۋشى ءۇشىن مىندەتتى پانگە اينالىپ، ونىڭ مازمۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا قاعيداتتارىنا سايكەستەندىرىلدى.
- سونىمەن بىرگە جاساندى ينتەللەكت ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كىرىكتىرىلۋدە. وسىعان بايلانىستى «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» جانە «ينفورماتيكا» پاندەرىنىڭ اتاۋى مەن مازمۇنى جاڭارتىلدى،-دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.
ايتا كەتەيىك، جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ەلىمىزدىڭ مەكتەپتەرىندە العاشقى اسكەري دايىندىق (ءا ا د) ءپانى جاڭارتىلعان باعدارلاما بويىنشا وقىتىلادى.