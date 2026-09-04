جاڭا وقۋ جىلىندا 3,6 مىڭنان استام ءبىلىم الۋشى ونەر جولىن تاڭدادى
استانا. قازاقپارات - جاڭا وقۋ جىلىندا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا 3662 وقۋشى مەن ستۋدەنت قابىلداندى. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن %10- عا كوپ. بيىل ماماندار دايارلاۋ باعىتتارى دا كەڭەيدى. شىعارماشىلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ەكى جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى اشىلدى.
قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىندە العاش رەت «ينكليۋزيۆتى تەاتر ءارتىسى» باعدارلاماسى بويىنشا تالاپكەرلەر قابىلداندى. باعدارلاماعا استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى 26 گرانت ءبولدى. ال جۇسىپبەك ەلەبەكوۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق ەسترادا-سيرك كوللەدجىندە ەسترادا جانرىنىڭ ارتىستەرىن دايارلاۋ باستالدى. جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا 13 وقۋشى قابىلداندى.
وڭىرلەردە دە شىعارماشىلىق ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك ارتتى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاڭا وكىلدىگى اشىلدى. وعان بايلانىستى مەملەكەتتىك تاپسىرىس بويىنشا 100 گرانت ءبولىندى. جاڭا وقۋ جىلىنداعى قابىلداۋ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەر رەجيسسۋرا، تەاتر جانە مۋزىكا ونەرى باعىتتارىن كوبىرەك تاڭداعان. سونىمەن قاتار ارت-مەنەدجمەنت، ونەرتانۋ، ديزاين، اۋديوۆيزۋالدى ءوندىرىس، كينو جانە تەليەۆيزيا، سسەنوگرافيا ماماندىقتارىنا دا سۇرانىس جوعارى. 1,7 مىڭنان استام گرانت ءبولىندى مادەنيەت جانە ونەر سالاسىندا ماماندار دايارلاۋعا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا 1747 گرانت ءبولىندى.
گرانتتار باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرا، سونداي-اق تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن قامتيدى. قازىر مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنداعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 11 مىڭنان استام ادام ءبىلىم الىپ ءجۇر. ءتورت جوعارى وقۋ ورنى مەن جەتى كوللەدجدە 223 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا ماماندار دايارلانادى.