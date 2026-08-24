جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە باقىلاۋ كۇشەيدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا ەلىمىزدە بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى كۇشەيتىلدى.
وسى ماقساتتا «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» اكسياسى باستالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اكسيانىڭ باستى ماقساتى - بالالاردى جولداعى قاۋىپتەن قورعاۋ جانە قاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋ. وقۋ جىلى باستالار الدىندا مەكتەپتەر مەن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ماڭىندا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەردى جىلدامدىقتى اسىرماي، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە كولىك تىزگىنىندە بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىردى. اسىرەسە، بالالاردىڭ جولعا كۇتپەگەن جەردەن شىعىپ قالۋى مۇمكىن ەكەنىن ءاردايىم ەسكەرۋ ماڭىزدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا مەكتەپ ماڭىنداعى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرى، جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارىنىڭ جاي-كۇيى تەكسەرىلۋدە. سونىمەن قاتار مەكتەپ اۆتوبۋستارى مەن بالالاردى تاسىمالداۋدىڭ قاۋىپسىزدىگى دە باقىلاۋعا الىنعان،- دەلىنگەن ءى ءى م مالىمەتىندە.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىنا قاتىستى 548 نۇسقاما بەرىلدى.
ءى ءى م اتا-انالاردى بالالارعا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن كۇن سايىن ەسكە سالىپ وتىرۋعا شاقىرادى. بالالارعا مەكتەپتە، كوشەدە، قوعامدىق كولىكتە جانە ينتەرنەتتە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋدى ۇيرەتۋدىڭ ماڭىزى زور.
ۆەدومستۆو بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى بارشاعا ورتاق جاۋاپكەرشىلىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، استانادا «مەكتەپكە جول» اكتسياسى اياسىندا 70 وقۋشىعا كومەك كورسەتىلدى.