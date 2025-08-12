جاڭا وقۋ جىلى: مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - كوللەدجدەرگە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا 150 مىڭ ستۋدەنتتى قابىلدانادى. بۇل تۋرالى وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بيىل كوللەدجدەرگە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا 150 مىڭ ستۋدەنتتى قابىلداۋ جوسپارلانعان. بۇل جۇمىسشى ماماندىقتى تاڭداعان مەكتەپ تۇلەكتەرىن سۇرانىسقا يە ماماندىقتار بويىنشا %100 تەگىن وقىتۋمەن قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەتتىك تاپسىرىستىڭ %70 ى تەحنيكالىق سالادا كادرلار دايارلاۋعا باعىتتالادى، - دەدى ع. بەيسەمبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2022 -جىلدان باستاپ كاسىپورىنداردىڭ وتىنىمدەرى بويىنشا جۇمىسقا ورنالاستىرۋ مىندەتتەمەسىمەن ماقساتتى مەملەكەتتىك تاپسىرىس ارقىلى وقيتىن ستۋدەنتتەر سانى ءۇش ەسەگە ارتىپ، 30 مىڭ ادامدى قۇرادى. جاڭا وقۋ جىلىندا بۇل كورسەتكىشتى 45 مىڭعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانعان.
سونداي-اق جاڭا وقۋ جىلىندا مەكتەپتەرمەن قاتار، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيىندە دە وقۋ پروتسەسىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ باستالادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل بالاباقشالار ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە وتەدى.