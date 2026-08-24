جاڭا وقۋ جىلى: ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا 12 مىڭعا جۋىق پەداگوگ قابىلدانباق
استانا. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 5 مىڭنان استام جاس مامان قىزمەتىنە كىرىسەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنەن ءمالىم بولدى.
- وڭىرلەردىڭ بولجامدى دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026- 2027 وقۋ جىلىندا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا 11435 پەداگوگ جۇمىسقا قابىلدانادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە 5741- ءى (%50,2) - جاس ماماندار، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر قازاقستانداعى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 600 مىڭعا جۋىق پەداگوگ ەڭبەك ەتىپ جاتقانى ءمالىم بولدى.
بۇگىندە ەلىمىزدە پەداگوگتەردىڭ 81 پايىزى - ايەلدەر.
ەسكە سالساق، بيىل كوكتەمدە ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا 108572 ەر پەداگوگ جۇمىس ىستەپ جاتقانىن جازعان ەدىك.