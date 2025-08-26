جاڭا وقۋ جىلى الدىندا مەكتەپ ماڭىنداعى قاۋىپسىزدىك قاتاڭ تەكسەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءى ءى و قىزمەتتەرى مەن بولىمشەلەرى باسشىلىعىمەن كەڭەس وتكىزىپ، وتكەن كەزەڭنىڭ قورىتىندىسىن شىعاردى. بۇل تۋرالى Polisia.kz حابارلايدى.
اتقارىلعان كەشەندى پروفيلاكتيكالىق شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قىلمىس دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى مەن قىلمىستاردى اشۋ كورسەتكىشىنىڭ جاقسارعانى اتاپ ءوتىلدى.
كەڭەس بارىسىندا مينيستر ءبىرقاتار اۋماقتىق دەپارتامەنتتىڭ باسشىلارىن تىڭداپ، جۇمىستى ۇيىمداستىرۋدا بار كەمشىلىكتەرگە نازار اۋداردى.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋ، جازانىڭ بۇلتارتپاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋ، قىلمىستىق ىستەردى تولىق ءارى ساپالى تەرگەۋ جانە جابىرلەنۋشىلەرگە كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋ بويىنشا ناقتى مىندەتتەر قويىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيستر جەكە قۇرام اراسىندا ءتارتىپ پەن قىزمەتتىك ءتارتىپتى ساقتاۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
«بارلىق دەڭگەيدەگى قىزمەت پەن ءبولىم باسشىلارى وسى باعىت ءۇشىن جەكە جاۋاپتى»، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي ۆەدومستۆو باسشىسى 31-تامىز بەن 9 -قىركۇيەك ارالىعىندا «نازار اۋدارىڭىز - بالالار!» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىن وتكىزۋدى تاپسىردى.
ونىڭ اياسىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ماڭىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، تاڭەرتەڭگى جانە كەشكى ۋاقىتتا پاترۋلدەۋدى كۇشەيتۋ، نىساندارعا ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلار مەن يۋۆەنالدى پوليسيا قىزمەتكەرلەرىن بەكىتۋ، سونداي-اق وقۋشىلارعا قاۋىپسىز ءجۇرىس- تۇرىس ەرەجەلەرى بويىنشا ساباقتار ۇيىمداستىرۋ مىندەتتەلدى.
سونىمەن قاتار مەكتەپتەردىڭ قاۋىپسىزدىك ينفراقۇرىلىمىن جانە مەكتەپ اۆتوبۋستارىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋدى اياقتاۋ تاپسىرىلدى.
ءى ءى م كولىك جۇرگىزۋشىلەرىن ءبىلىم وردالارىنا جاقىن ايماقتاردا ەرەكشە مۇقيات بولۋعا جانە جىلدامدىق رەجيمىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. سونداي-اق اتا-انالارعا بالالارىمەن كوشە مەن كولىكتەگى ءتارتىپ ەرەجەلەرى جونىندە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا 100 دەن استام مەكتەپ ماڭىندا قورشاۋلار ورناتىلدى.