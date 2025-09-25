جاڭا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتى: الماتىدا 5 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلادى
استانا. قازاقپارات - Almaty Superski جاڭا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتى ايماققا شەتەلدەن جاڭادان ۇيرەنىپ جۇرگەن شاڭعىشىلار مەن تۋريستەردى تارتۋعا باعىتتالعان. ۇكىمەت باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تۋرالى Pas Grau International كومپانياسىنىڭ وپەراتسيالىق ديرەكتورى توماس تور-ەنسەن ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كۋرورتتىڭ ارتىقشىلىعى - الماتىعا جاقىن ورنالاسقانىندا. نەگىزگى باسىمدىق قورشاعان ورتاعا اسەردى ازايتۋعا، ياعني سۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋدى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا بەرىلگەن. ال «مەدەۋ» بازالىق ستانساسىن كۋرورتپەن بايلانىستىراتىن زاماناۋي اسپالى جول جوبانىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى بولادى.
- بولاشاقتا بۇل جوبا وڭىرگە وراسان زور ەكونوميكالىق وڭ اسەر بەرمەك، ويتكەنى مۇندا 5 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بار. ءبىز بۇكىل جوبانى تۇتاسىمەن قىزىقتى دەپ سانايمىز. ول كوپتەگەن «جاسىل» جانە «كوك» تراسسالاردا سەرۋەندەۋگە قولايلى جاعداي جاساي وتىرىپ، ەكولوگيا مەن تۇراقتى دامۋدى، دەمالىس پەن كەلۋشىلەردىڭ راحات سەزىمىن كەرەمەت ۇيلەستىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى توماس تور-ەنسەن.
شەتەلدىك تۋريستەردى، اتاپ ايتقاندا قىتاي مەن ءۇندىستاننىڭ ءىرى نارىقتارىنان تارتۋ ستراتەگياسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. كۋرورت جاڭادان ۇيرەنىپ جۇرگەن شاڭعىشىلارعا باعىتتالعان، سونداي-اق، ول بۇل ايماقتا جوق ءونىمدى ۇسىنادى.
- اتالعان جوبانىڭ ەرەكشە تۇسى - كۋرورتتىڭ ەڭ بيىك نۇكتەسى 3400 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقانىندا. بۇل وتە بيىك جانە ول جەردەن تاۋ اڭعارى مەن الماتى قالاسىنا 360 گرادۋسقا كەرەمەت پانورامالىق كورىنىس اشىلادى. بۇل ءۇندىستاننان، قىتايدان جانە باسقا ەلدەردەن كەلەتىن تۋريستەردى شىنىمەن دە قىزىقتىراتىن دۇنيە، - دەپ اتاپ ءوتتى توماس تور-ەنسەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى جولداۋىندا دا ەلگە تۋريست تارتۋ ماسەلەسىنە ارنايى توقتالعان بولاتىن.
- شەتەلدەن تۋريستەر تارتۋ ماسەلەسى جانە وتاندىق تۋريزم ساياساتىن زاڭ تۇرعىسىنان قامتاماسىز ەتۋ ورتالىق ورگانداردىڭ نازارىندا بولادى. وسى ورايدا، الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنداعى تاۋ تۋريزمى مەن تاۋ شاڭعىسى تۋريزمىنە ارنايى توقتالعىم كەلەدى. قازىرگى تاڭدا بۇل باعىتتاعى ەڭ وزەكتى ماسەلە - زاماناۋي ينفراقۇرىلىم سالۋ. ەگەر وسى مىندەتتى ويداعىداي ورىنداساق، ەلىمىزدىڭ كۋرورتتارى جەر جۇزىنە تانىلىپ، قازاقستاننىڭ بەتكە ۇستار ۇلتتىق برەندى بولماق، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا تاۋ شاڭعىسى كلاستەرىن دامىتۋعا ارنالعان جوبا جاڭا كەزەڭگە ءوتتى.