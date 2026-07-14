جاڭا سالىق كودەكسىنە قانداي تۇزەتۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە جاڭا سالىق كودەكسىن ەنگىزۋ جوبالىق كەڭسەسىنىڭ 21-وتىرىسىندا قۇجات جوباسىنا كەزەكتى تۇزەتۋلەر توپتاماسى جاسالدى. جاڭا توپتاما جوبالىق كەڭسە مەن سالالىق جۇمىس توپتارىنىڭ جۇمىسى بارىسىندا بەرىلگەن ۇسىنىستاردى، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن، ۇكىمەت قاۋلىلارى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرمالارى جانە جوبالىق كەڭسەنىڭ شەشىمدەرىن ورىنداۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن تۇزەتۋلەردى بىرىكتىرگەن. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىنگى تاڭدا پاكەتكە بارلىعى 45 وزگەرىس ەنگىزىلدى. ولاردىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرى 2-شىلدەدە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا جانە «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان رەتتەۋشى ساياساتتىڭ كونسۋلتاتيۆتىك قۇجاتىنا ەنگىزىلدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكىزىلگەن جوبالىق كەڭسەنىڭ 21-وتىرىسىندا قاتىسۋشىلار كەزەكتى تۇزەتۋلەر توبىن قارادى. اتاپ ايتقاندا، سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ زاڭدى اينالىمىن ىنتالاندىرۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن سالىقتىق جاعداي جاساۋ ۇسىنىلادى. ول ءۇشىن جەكە تۇلعالاردى 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ، 2028 -جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىنگى كەزەڭدەگى سيفرلىق اكتيۆتەر قىزمەتى قازاقستاندىق پروۆايدەرلەرى ارقىلى جاسالعان سيفرلىق اكتيۆ وپەراتسيالارىنان تۇسكەن كىرىس بويىنشا جەكە تابىس سالىعىنان بوساتۋ كوزدەلگەن.
تۇزەتۋلەردىڭ جەكەلەگەن بلوگى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋگە جانە شەتەلدىك ينۆەستورلار ءۇشىن نەعۇرلىم تارتىمدى جاعداي جاساۋعا ارنالعان. اتاپ ايتقاندا، ينۆەستيتسيالىق باسىم كەلىسىمشارتتار، سونداي-اق فيسكالدىق پرەفەرەنتسيالار پاكەتىندە كوزدەلگەن بارلىق ينۆەستيتسيا تۋرالى كەلىسىمدەر جاساۋ تەتىگىن قالپىنا كەلتىرۋ ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار ينۆەستورلارعا قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى دەربەس جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرۋ، كەيىننەن ك ت س بويىنشا شەگەرىم تەتىگى ارقىلى كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋ ۇسىنىلادى.
جاڭا پاكەتكە بۇرىن جوبالىق كەڭسە وتىرىستارىندا ازىرلەنگەن شەشىمدەر دە ەنگىزىلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا تاۋاردى تاڭبالاۋ شىعىسىنا ۇستەمە شەگەرىم ەنگىزۋ، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن ج ت س بويىنشا شەگەرىمدى كەڭەيتۋ، الەۋمەتتىك سالىقتان جەكەلەگەن كىرىستەردى بوساتۋدى قالپىنا كەلتىرۋ، ق ق س-دان فاكتورينگ پەن فورفەيتينگىنى بوساتۋ، ەسەپكە جاتقىزىلاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمى بويىنشا ق ق س-نى تۇزەتۋ، جەمىس شارابىنا اكتسيز جانە باسقا دا باستامالار بار. پاكەتكە جوبالىق كەڭسە جۇمىسى بارىسىندا قابىلدانعان 20 شەشىم كىردى.
سونداي-اق پاكەت سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى ودان ءارى سيفرلاندىرۋعا، سالىق راسىمدەرىن جەتىلدىرۋگە جانە سالىق كودەكسىن قولدانۋ بارىسىندا انىقتالعان ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان تۇزەتۋلەرمەن تولىقتىرىلدى. ولار سالىق تولەۋشىلەردىڭ وتىنىشتەرىن، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ جانە جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ ۇسىنىستارىن ەسكەرە وتىرىپ دايىندالدى.
بۇل رەتتە ءبىرقاتار باستاما زاڭ جوباسى قۇرىلتايدىڭ قاراۋىنا ەنگىزىلگەنگە دەيىن بيزنەس-قوعامداستىقپەن پىسىقتاۋدى دا تالاپ ەتەدى. ولاردى تالقىلاۋ جوبالىق كەڭسە الاڭىندا جالعاسادى.