جاڭا رەگلامەنت: قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى قاي لاۋازىم يەلەرىنە ساۋال جولداي الادى
استانا. KAZINFORM - دەپۋتاتتىق ساۋالعا جاۋاپ ءبىر ايدان اسپايتىن مەرزىمدە بەرىلۋگە ءتيىس. بۇل تۋرالى بۇگىن ەلوردادا قۇرىلتاي رەگلامەنتىن قابىلداۋ كەزىندە دەپۋتات سنەجاننا يماشيەۆا ءمالىم ەتتى.
- رەگلامەنتتىڭ ماڭىزدى بولىگى قۇرىلتايدىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتپەن، ۇكىمەتپەن جانە قازاقستان حالىق كەڭەسىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىنا ارنالعان. ونىڭ ىشىندە كونستيتۋتسيادا جانە زاڭداردا كوزدەلگەن ماسەلەلەردى قاراۋ راسىمدەرى بەلگىلەنەدى. قۇرىلتايدىڭ قۇزىرەتىنە جاتاتىن اسا ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا تىڭداۋ وتكىزۋ كوزدەلگەن. پارلامەنتتىك باقىلاۋدىڭ اسا ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى - ۇكىمەت ساعاتى. ونىڭ اياسىندا دەپۋتاتتار ۇكىمەت وكىلىنىڭ بايانداماسىن تىڭدايدى، ودان كەيىن باس كوميتەتتىڭ قوسىمشا بايانداماسى جاسالادى، دەپۋتاتتار سۇراق قويىپ، تالقىلاۋ جۇرەدى. ناتيجەسىندە ءتيىستى ۇسىنىمدار قابىلدانادى،-دەدى س. يماشيەۆا قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار ول دەپۋتاتتىق ساۋال ينستيتۋتى رەگلامەنتتەلگەنىن ايتتى. دەپۋتات پرەمەر-مينيسترگە، ۇكىمەت مۇشەلەرىنە، ءبىرقاتار باسقا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارىنا جانە ءوڭىر اكىمدەرىنە ساۋال جولداۋعا قۇقىلى.
- دەپۋتاتتىق ساۋالعا جاۋاپ ءبىر ايدان اسپايتىن مەرزىمدە بەرىلۋگە ءتيىس. دەپۋتات تالابىمەن جاۋاپ قۇرىلتاي وتىرىسىندا تىكەلەي جاريالانىپ، قوسىمشا سۇراقتار قويۋعا جانە تالقىلاۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى. وسىلايشا، رەگلامەنت پارلامەنتتىك ديالوگ پەن باقىلاۋدىڭ بىرنەشە ءتۇرىن كوزدەيدى: دەپۋتاتتىق ساۋال، دەپۋتاتتىق سۇراق، ۇكىمەت ساعاتى، تىڭداۋلار، سونداي-اق ۇكىمەتپەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ارنايى راسىمدەرى (پم بايانداماسى، ۇكىمەت مۇشەسىنىڭ ەسەبى)، - دەدى دەپۋتات.