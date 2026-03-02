جاڭا ەرەجە: مۋزەيلەر مەن كىتاپحانالار «ۇلتتىق» مارتەبەسىن قالاي الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن مەملەكەتتىك مادەنيەت ۇيىمدارى مەن كاسىبي كوركەمونەر ۇجىمدارىنا «ۇلتتىق» مارتەبەسىن بەرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. جاڭارتىلعان تالاپتار مۋزەيلەر مەن كىتاپحانالارعا قاتىستى.
جارلىق 2026 -جىلعى 10-ناۋرىزدا كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا قاعيدالارعا سايكەس مۋزەيلەر:
- كەمىندە 25 -جىل تۇراقتى ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋى ءتيىس (استاناداعى رەسپۋبليكالىق مەنشىكتەگى مۇراجايلار ءۇشىن - كەمىندە 10 جىل)؛
- كاسىبي دەڭگەي مەن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا يننوۆاتسيالار ەنگىزۋى قاجەت؛
- جەكە عيماراتى بولۋى ءتيىس؛
- حالىقارالىق جوبالارعا قاتىسۋى كەرەك؛
- قوردا ۇلتتىق مادەني مۇراعا جاتاتىن مادەني قۇندىلىقتاردىڭ ۇلەسى كەمىندە %10 بولۋى قاجەت.
كىتاپحانالارعا قويىلاتىن تالاپتار:
- كەمىندە 25 -جىل تۇراقتى جۇمىس ىستەۋ؛
- قىزمەت ساپاسى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن يننوۆاتسيالار ەنگىزۋ؛
- جەكە عيماراتىنىڭ بولۋى؛
- حالىقارالىق جوبالارعا قاتىسۋ؛
- سيرەك قولجازبالار، كونە كىتاپتار مەن قۇجاتتار قورىنىڭ بولۋى جانە ولاردىڭ كەمىندە 10 پايىزى ۇلتتىق مادەني مۇراعا جاتۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ورتالىق مۋزەيدە سيرەك كينوجادىگەرلەر كورمەسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.
ارۋجان ءجانادىل