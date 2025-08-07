جاڭا ەرەجە: كوپ پاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردىڭ تۇرعىندارى نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى زاڭعا ماڭىزدى وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جاڭا تالاپتار كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى باسقارۋ سالاسىندا ءتارتىپ ورناتۋعا، سونداي-اق م ي ب، پ ي ك جانە باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ اشىقتىعى مەن جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
باسقارۋشى ۇيىمدار ەندى ءاربىر ءۇي بويىنشا، ونىڭ ىشىندە قازىرگى جانە جيناق شوتتارىن قوسا العاندا، بولەك ەسەپ جۇرگىزۋگە مىندەتتى. تاريف بەلگىلەۋ كەزىندە مەنشىك يەلەرى جينالىسىندا جىلدىق شىعىندار سمەتاسىن بەكىتۋ مىندەتى ەنگىزىلدى.
- ءار ءۇي بويىنشا شىعىندار مەن مالىمەتتەر تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىنىڭ ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەسىنە ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەحنيكالىق پايدالانۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان: ءاربىر نىساننىڭ جىل سايىنعى تەكسەرۋ اكتىلەرى، تۇگەندەۋ ءتىزىمى جانە ورتاق مۇلىككە قاتىستى تولىق قۇجاتتاماسى بولۋى ءتيىس.
جاڭا نورمالار سوڭعى جىلدارداعى نەگىزگى ماسەلەنى - م ي ب ءتوراعاسى نەمەسە باسقارۋشى كومپانيا اۋىسقان كەزدە قۇجاتتارعا قولجەتىمدىلىكتىڭ جوعالۋىن توقتاتادى. ەندى بەرۋ ءتارتىبى ناقتى رەتتەلەتىن بولادى.
وسىنىڭ بارلىعى تاريفتەردىڭ ارتىق بەلگىلەنۋ قاۋپىن تومەندەتىپ، قاراجات جۇمساۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋى جانە باسقارۋشى قۇرىلىمداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە تۇرعىن ءۇي كومەگىن ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى ازىرلەندى.