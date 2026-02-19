جاڭا قۇرىلتايدىڭ دەپۋتاتتارى قىزمەتىنە قاشان كىرىسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ الداعى رەفەرەندۋمدا حالىق جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداسا، ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ دەپۋتاتتارى قاشان سايلاناتىنىن ايتتى.
وسى ورايدا ول سەنات پەن ءماجىلىستىڭ وكىلەتتىگى توقتاعاننان كەيىن ەكى اي ىشىندە سايلاۋ ءوتۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكە سالدى.
- وسى ءىس-شارالار 1-قىركۇيەككە دەيىن اتقارىلادى. ال 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى. ەگەر قازاقستان حالقى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولدايتىن بولسا، وتپەلى كەزەڭ ەرەجەلەرىنە سايكەس، ءبىز وسى قۇراممەن 1-شىلدەگە دەيىن جۇمىس ىستەيمىز. سودان كەيىن جاڭا پارلامەنت 1-قىركۇيەكتە جۇمىسىن باستايدى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانعان جاعدايدا، اتا زاڭنىڭ ناقتى قاشان كۇشىنە ەنەتىنى انىق جازىلعان.
ناقتىراق ايتقاندا، رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردى جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 95-بابىندا 1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان.
ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى.