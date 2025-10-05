جاڭا قاۋىپسىزدىك جاقسارتۋلارى بار Windows 11 نۇسقاسى شىقتى
استانا. KAZINFORM - كومپانيا Microsoft جاڭا Windows 11 وپەراتسيالىق جۇيەسىنىڭ 25H2 نۇسقاسىن شىعاردى. بۇل جاڭارتۋ فۋنكسيالارى بويىنشا ۇلكەن وزگەرىستەر اكەلمەگەنىمەن، قاۋىپسىزدىك سالاسىندا ماڭىزدى جەتىلدىرۋلەر ەنگىزىلگەنىن حابارلادى.
Microsoft كومپانياسى 25H2 نۇسقاسىندا جۇيەنى ورناتۋ جانە جۇمىس ىستەگەن كەزدە وسالدىقتاردى انىقتاۋ مەحانيزمدەرى ايتارلىقتاي جاقسارتىلعانىن مالىمدەدى. بۇل جاقسارتۋلار قاۋىپسىزدىك قاتەرلەرىن ءتيىمدى جويۋ ءۇشىن كودتاۋ پروتسەسىنە جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگياسىن ەنگىزۋدى قامتيدى.
سونداي- اق، جۇيەنى وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا 25H2 نۇسقاسى ءبىرقاتار ەسكىرگەن كومپونەنتتەردى، مىسالى PowerShell 2.0 جانە WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) كوماندالىق جولىن الىپ تاستاعان.
ماڭىزدى ءبىر ەرەكشەلىك - 25H2 مەن 24H2 نۇسقالارى بىردەي كودتىق بازا مەن سەرۆيس سالاسىن قولدانادى. بۇل دەگەنىمىز، 25H2 نۇسقاسىندا قوسىلعان بارلىق جاڭا فۋنكسيالار Windows 11 24H2 قولدانۋشىلارىنا دا قولجەتىمدى بولادى.
ەگەر ءسىز Windows 11 24H2 نۇسقاسىن پايدالانىپ جاتساڭىز، جاڭارتۋدى ورناتۋ تەز ءارى وڭاي بولادى، فۋنكسيالىق وزگەرىستەرسىز. ال ەسكى نۇسقالاردى (مىسالى، 22H2 نەمەسە 23H2) پايدالانۋشىلارعا جۇيەنى تولىق جاڭارتۋ قاجەت بولادى، بۇل پروتسەسس ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن.
كورپوراتيۆتىك جانە ءبىلىم سالاسىنداعى پايدالانۋشىلار ءۇشىن 25H2 نۇسقاسى Wi-Fi 7 ستاندارتىنا قولداۋ قوسادى. سونىمەن قاتار، جۇيە اكىمشىلەرى Intune جانە توپتىق ساياساتتار ارقىلى كوپ ءتىلدى الدىن الا ورناتىلعان باعدارلامالاردى الىپ تاستاي الادى.
Microsoft جاڭارتۋدى كەزەڭ- كەزەڭمەن تاراتىپ جاتقانىن جانە ونى الۋ ءۇشىن ءبىراز ۋاقىت قاجەت بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن Microsoft يزرايل اسكەرىنە قىزمەت كورسەتۋدى توقتاتقانىن جازعان ەدىك.