جاڭا كونستيتۋتسيا ساياسي پارتيالاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەدى - ايبەك دادەباي
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك دادەباي جاڭا اتا زاڭ نورمالارىنىڭ ساياسي پارتيالارعا اسەرى جونىندە، سونداي-اق، «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ماقسات-مىندەتتەرى جايىندا مالىمدەمە جاسادى.
اتالعان پارتيانىڭ استانادا وتكەن كەزەكتەن تىس III سەزىندە ول ەڭ الدىمەن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى.
- بيىل 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستان جاڭا كونستيتۋتسيالىق داۋىرگە قادام باستى. بۇل كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىك قۇرىلىستى زامان تالابىنا ساي وزگەرتكەن قۇقىقتىق ىرگەتاسقا، تاۋەلسىز قازاقستان دامۋىنىڭ وزگەشە ءداۋىرىن ايقىنداعان تاريحي تاڭداۋعا اينالدى. ول ازامات پەن مەملەكەت اراسىنداعى قوعامدىق كەلىسىمدى ۇيلەسىمدى نەگىزدە قايتا ورنىقتىرىپ، ادىلەتتىلىككە، زاڭ ۇستەمدىگىنە، ادامنىڭ قادىر-قاسيەتىنە جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك باسقارۋعا سۇيەنەتىن تىڭ ساياسي جۇيەنىڭ نەگىزىن قالادى، - دەدى ايبەك دادەباي.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا اتا زاڭداعى نورمالار ساياسي پارتيالاردىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتتى.
- كونستيتۋتسيا ءبىزدىڭ بەرەكە-بىرلىك پەن ورتاق مۇددەگە ۇيىعان، بەيبىت جولدى قالايتىن، ادام مەن ونىڭ ءومىرىن ەڭ قىمبات قۇندىلىق سانايتىن، وركەنيەتكە ۇمتىلعان مەملەكەت بولاتىنىمىزدى انىقتاپ بەردى. ەندىگى باستى مىندەت - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ التىن وزەگى بولىپ وتىرعان وسى قاعيدالاردى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءومىر سالتىنا اينالدىرۋ. ادىلەتتى سوت، ءتيىمدى مەملەكەت، ادال ەكونوميكا، جاۋاپتى ازاماتتىق قوعام، ەڭبەك پەن ءبىلىم جوعارى باعالاناتىن ورتا - مۇنىڭ ءبارى كونستيتۋتسيانىڭ ومىردەگى كورىنىسى بولۋى ءتيىس. وسى تاريحي وزگەرىستەردىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋى ساياسي پارتيالاردىڭ دا جاڭا جاۋاپكەرشىلىگىن تالاپ ەتەدى. «ادىلەت» پارتياسى مىنە، وسى تاريحي مىندەتتى جۇزەگە اسىراتىن ساياسي كۇشتەردىڭ ءبىرى عانا ەمەس، بىرەگەيى بولاتىندىعىنا ءبىز كامىل سەنەمىز، - دەدى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، پارتيا بولمىسىن ۇراندار ەمەس، ءىس-قيمىل جوسپارىن قامتيتىن باعدارلاماسى ايقىندايدى.
- بۇگىن ءبىز قازاقستاننىڭ الداعى 5 جىلدىق كەلەشەگىنىڭ كەلبەتىن سيپاتتاعان سايلاۋالدى باعدارلامامىزدى قابىلدادىق. ءبىز ءۇشىن پارتيانىڭ بۇل تۇجىرىمدامالىق قۇجاتى - استە جالاڭ ۋادەلەر ەمەس. بۇل - جاڭا كەزەڭدە ىسكە اساتىن جۇمىستىڭ اۋقىمىن، ساپاسى مەن سيپاتىن انىقتايتىن كەشەندى ءىس-قيمىل جوسپارى. بيلىككە ۇمتىلعان كەز كەلگەن ساياسي كۇش، ەڭ الدىمەن، «ءبىز ەلدى قايدا باستايمىز جانە وعان قالاي جەتەمىز؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس. بۇگىن ۇسىنىلىپ، سىزدەر قولداعان باعدارلاما ءدال وسى سۇراقتارعا تولىق جاۋاپ بەرەدى دەپ سانايمىز، - دەدى ايبەك دادەباي.
ونىڭ سوزىنشە، پارتيا باعدارلاماسى ناقتى ناتيجەگە باعىتتالعان.
- ورتا بيزنەستىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ، ءبىر ميلليون ساپالى جۇمىس ورنىن قۇرۋ، تۇرعىن ۇيمەن قامتۋدى ۇلعايتۋ، ساپالى ءبىلىم مەن دەنساۋلىق ساقتاۋدى قولجەتىمدى ەتۋ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋ، جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىن ميلليونداعان ازاماتقا ۇيرەتۋ سياقتى كۇندەلىكتى ومىرمەن ولشەنەتىن مىندەتتەر قويىلدى. ومىرمەن ولشەنگەن ماقسات - ورىندالاتىن مىندەتتىڭ ەڭ باستى العىشارتى، بەرىك تۇعىرى. سونىمەن بىرگە، بۇل باعدارلاما مەملەكەتتىڭ ازاماتقا نە بەرەتىندىگى تۋرالى عانا ەمەس. بۇل - قوعامنىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگىن انىقتايتىن قۇجات. ءادىل مەملەكەت ادىلەتتى قوعامسىز قۇرىلمايدى. زاڭعا باعىناتىن ازاماتسىز زاڭ ۇستەمدىگى ورناي المايدى. ەڭبەكقور ادامسىز قۋاتتى ەكونوميكا قالىپتاسپايدى. بىلىمگە ۇمتىلماعان قوعام يننوۆاتسيالىق مەملەكەتكە اينالمايدى. ءوز ەلىنىڭ بولاشاعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراماعان حالىقتىڭ ەرتەڭى باياندى بولۋى ەكىتالاي. سوندىقتان ءبىز قابىلداعان باعدارلامانىڭ تۇپكى يدەياسى - مەملەكەت پەن قوعام جانە جەكە ازاماتتىڭ جاڭا ۇيلەسىمدى سەرىكتەستىگى، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا «ادىلەت» پارتياسىنان قاتىساتىن 186 كانديداتتىڭ تولىق ءتىزىمىن جاريالاعانبىز.