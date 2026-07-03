جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ ساياسي دامۋىنا سەرپىن بەرەدى - ساراپشى
قىزىلوردا. قازاقپارات - 1-شىلدەدە قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن بىرگە ەلىمىز جاڭا ساياسي دامۋ جولىنا قادام باستى. بۇل مەملەكەتتىك قۇرىلىمداعى ماڭىزدى وزگەرىستى كورسەتەدى.
باكۋدەگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىمەن سۇحباتتا CASPIA اناليتيكالىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ورحان يولچۋيەۆ وسىنداي پىكىر ءبىلدىردى.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، جاڭا باستى زاڭنىڭ قابىلدانۋى قازاقستان قوعامىندا كەيىنگى ون جىلدا بولعان اۋقىمدى وزگەرىستەرگە زاڭدى جاۋاپ بولدى.
- اڭگىمە جاڭا ساياسي كەزەڭنىڭ باستالۋى تۋراسىندا. جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىك بيلىك جۇيەسىنىڭ تۇبەگەيلى جاڭارۋىن بەينەلەيدى، - دەدى ورحان يولچۋيەۆ.
ساراپشى بۇل قۇجات قۇجات قازاقستاندىق مەملەكەتتىلىكتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن، ونىڭ ىشىندە ەگەمەندىك، تاۋەلسىزدىك، اۋماقتىڭ تۇتاستىعى جانە مەملەكەتتىك قۇرىلىس فورماسىن بەكىتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر بەلسەندىلىگى ارتقان، ەكونوميكالىق تۇرعىدان دامىعان جانە ساياسي تانىمى كەڭەيگەن قوعامنىڭ دامۋ قارقىنىن ايقىندايدى.
ورتالىق جەتەكشىسى مەملەكەتتىك بيلىك جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا ءمان بەردى.
- قوسپالاتالى پارلامەنت ءداۋىرى اياقتالدى. جاڭا ۇلگىگە كوشۋ ەلىمىزدىڭ بارلىق ساياسي ارحيتەكتۋرالىق قۇرىلىمىن قايتادان پايىمداۋعا، مەملەكەتتىك شەشىمدەر قابىلداۋ ساپاسىن كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ەسەپتەيتى CASPIA ديرەكتورى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا باسقارۋ جۇيەسى شەشىم قابىلداۋداعى ارتىق دەڭگەيلەردى قىسقارتۋعا، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنىڭ بارىنشا اشىق بولۋىنا جانە نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ تيىمدىلىگىن بارىنشا ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ورحان يولچۋيەۆ سونداي-اق رەفورمالاردىڭ ەۋرازياداعى قارقىنى كۇشەيگەن گەوساياسي باسەكەلەستىك جاعدايىندا ءوتىپ جاتقانىن، بۇل قازاقستاننىڭ ىشكى تۇراقتىلىعىن ەرەكشە ماڭىزدى فاكتورعا اينالدىراتىنىن جەتكىزدى.
- مەملەكەتتىك ينستيتۋتتار نەعۇرلىم تۇراقتى بولسا، مەملەكەتتىڭ سىرتقى ساياساتتى جۇرگىزۋ جانە تاۋەلسىز باعىتتى ساقتاپ قالۋ سوعۇرلىم قابىلەتى جوعارى، - دەدى ساراپشى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى جاڭعىرتۋلاردىڭ اياقتالعانىن بىلدىرمەيدى. اڭگىمە ۇزاق مەرزىمدى رەفورمالار پروتسەسىنىڭ باستالعانى تۋراسىندا. مۇنىڭ ناتيجەسىنە تاياۋ جىلدارى كوز جەتكىزە باستايمىز.
- زاماناۋي قازاقستان 1995-جىلمەن سالىستىرعاندا وزگەشە رەڭككە يە. سوندىقتان مەملەكەتتىڭ قۇقىقتىق نەگىزى جاڭا تالاپتارعا، دامۋ دەڭگەيىنە جانە جاڭا شاقىرتۋلارعا ساي بولۋى كەرەك، - دەدى ورحان يولچۋيەۆ.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياداعى بارىنشا تۇراقتى ءارى ورنىقتى مەملەكەت رەتىندە نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى.