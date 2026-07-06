جاڭا كونستيتۋتسيا ەل ەكونوميكاسىنا قالاي اسەر ەتەدى - ساراپشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستان ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرىپ، ينۆەستيتسيا تارتۋعا قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا نەگىز قالايدى. بۇل تۋرالى ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ وڭىرلەردى دامىتۋ جانە ءومىر ساپاسى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى نۇربولات قۇرمەت ۇلى ايتتى.
نۇربولات قۇرمەت ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ەكونوميكالىق تۇرعىدان بەرەتىن باستى ناتيجەلەرىنىڭ ءبىرى - بيزنەستىڭ بارىنە بىردەي ورتاق ءارى تۇراقتى تالاپتارعا نەگىزدەلگەن ەكونوميكالىق جۇيەنىڭ قالىپتاسۋى.
- بيزنەس ءۇشىن، اسىرەسە شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىككە سالىق مولشەرىنەن گورى، ويىن ەرەجەسىنىڭ تۇراقتىلىعى الدەقايدا ماڭىزدى. كونستيتۋتسيادا جەكەمەنشىك قۇقىعى مەن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋى زاڭسىز ءارى نەگىزسىز ارالاسۋعا جول بەرمەيتىن قۇقىقتىق تەتىك بولادى، - دەدى نۇربولات قۇرمەت ۇلى.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، جەكەمەنشىك پەن ينۆەستيتسيانىڭ ساقتالۋىنا بەرىلەتىن كەپىلدىكتىڭ كۇشەيۋى بيزنەس وكىلدەرىنىڭ سەنىمىن ارتتىرىپ، قازاقستاننىڭ وتاندىق ءارى شەتەلدىك ينۆەستورلار ءۇشىن مۇمكىندىكتەرىن كۇشەيتەدى.
نۇربولات قۇرمەت ۇلى كونستيتۋتسيادا جەدەل داميتىن قالالار ءۇشىن كوزدەلگەن ارنايى قۇقىقتىق رەجيمگە دە ەرەكشە توقتالدى.
- مۇنداي اۋماقتاردا قۇقىقتىق رەتتەۋ تەتىكتەرى تيىمدىرەك بولادى، سالىقتىق جانە كەدەندىك جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلادى، اكىمشىلىك راسىمدەر جەڭىلدەتىلەدى. بۇل جەرلەردە تسيفرلىق اگلومەراتسيالار، يننوۆاتسيالىق كلاستەرلەر مەن تەحنولوگيالىق ستارتاپتار قالىپتاسادى، - دەدى ول.
ساراپشى پىكىرىنشە، جەكەلەگەن اۋماقتاردا رەسۋرستاردى شوعىرلاندىرىپ، ارنايى جاعداي جاساۋ يننوۆاتسيالاردىڭ جەدەل ەنگىزىلۋىنە جول اشادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ەكونوميكانىڭ جاڭا ءوسۋ نۇكتەلەرى قالىپتاسىپ، ونىڭ يگىلىگى كەيىن كورشىلەس وڭىرلەرگە دە تارايدى.
بۇدان بولەك جاڭا كونستيتۋتسيادا ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن.
- جاڭا كونستيتۋتسيادا ادام، ونىڭ ءومىرى، قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى قۇندىلىعى رەتىندە ايقىندالعان. ءال بىلىم بەرۋ، عىلىم جانە يننوۆاتسيا ەلدىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارى رەتىندە بەلگىلەنگەن، - دەدى وڭىرلەردى دامىتۋ جانە ءومىر ساپاسى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى.
نۇربولات قۇرمەت ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، وسى باعىتتاردى جۇيەلى تۇردە قولداۋ ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، زامان تالابىنا ساي بىلىكتىلىك پەن داعدىلاردى دامىتۋعا جانە ۇزاق مەرزىمدە ەكونوميكانىڭ تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەتىن ماڭىزدى تەتىكتەردىڭ ءبىرى - سوت جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ.
- سوت تاۋەلسىزدىگىن كۇشەيتۋ، قارجىلىق دەربەستىگىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ جاعدايىنا كەرى اسەر تيگىزەتىن زاڭداردىڭ قايتا كۇشىنە ەنۋىنە جول بەرمەۋ سياقتى شارالار بيزنەس جۇرگىزۋگە كەتەتىن شىعىندى ازايتادى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، سوت جۇيەسىنە دەگەن سەنىمنىڭ ارتۋى ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتتاردىڭ كوبىرەك جاسالۋىنا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىكتى كۇشەيتەدى
- 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا ەكونوميكاسى ءارتاراپتاندىرىلعان، يننوۆاتسياعا نەگىزدەلگەن ءارى الەۋمەتتىك باعىت ۇستاناتىن جاڭا ەكونوميكالىق ۇلگىنىڭ بەرىك نەگىزى قالانادى. مۇنداي جۇيەدە باستاما كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە بەرىلەدى، ال مەملەكەت بەلگىلەنگەن تالاپتاردىڭ ساقتالۋىنا كەپىل بولادى، - دەپ تۇيىندەدى نۇربولات قۇرمەت ۇلى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، CASPIA تالداۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ورحان يولچۋيەۆ 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋى ەلدىڭ ساياسي دامۋىنداعى جاڭا كەزەڭنىڭ باستالعانىن بىلدىرەتىنىن جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاڭعىرۋىن كورسەتەتىنىن ايتقان ەدى.