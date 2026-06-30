جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن قانداي لاۋازىمدى تۇلعالار تاعايىندالادى؟
استانا. KAZINFORM – قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ەكى اي ىشىندە التى لاۋازىمدى تۇلعا تاعايىندالۋعا ءتيىس.
بۇل تۋرالى ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىن مالىمدەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وتپەلى كەزەڭ كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن ساتتەن باستالادى.
«بارلىق وتپەلى ەرەجە 94، 95 جانە 96-باپتاردا جازىلعان. ەرتەڭنەن باستاپ ەكى ايدىڭ ىشىندە التى لاۋازىمدى تۇلعا تاعايىندالۋى كەرەك. سونىمەن قاتار، قۇرىلتاي سايلاۋى ناۋقانى باستالۋى مۇمكىن»، - دەدى سارسەمبايەۆ.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 95-بابىنا سايكەس قۇجات كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ (ياعني 21-شىلدەدەن باستاپ) ەكى اي ىشىندە مىنا تۇلعالار تاعايىندالۋعا ءتيىس:
باس پروكۋرور؛
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى؛
جوعارعى سوت ءتوراعاسى؛
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى؛
جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى؛
ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل.
ادىلەت ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، سايلاۋدان كەيىن ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى.
«بيىل قىركۇيەكتە ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا وكىلەتتىگىن تاپسىرۋعا ءتيىس. وسىدان كەيىن قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن كونستيتۋتسيادا قاراستىرىلعان باسقا دا لاۋازىمدى تۇلعالار تاعايىندالادى»، - دەدى مينيستر.
ول ۆيتسە-پرەزيدەنت كەلەسى كەزەڭدە، ياعني قىركۇيەكتە تاعايىندالاتىنىن ناقتىلادى.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيا 1-شىلدەدە كۇشىنە ەنەدى.