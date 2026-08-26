جاڭا كونستيتۋتسيا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاڭا مىندەتتەر جۇكتەيدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا ادام كاپيتالىن، ءبىلىم، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋدى مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى رەتىندە ايقىندادى.
بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا استانادا ءوتىپ جاتقان تامىز كونفەرەنتسياسىندا ايتتى.
مينيستر بيىلعى وقۋ جىلى ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى تاريحي كەزەڭدە باستالعالى تۇرعانىن اتاپ ءوتتى. كۇشىنە ەنگەن جاڭا كونستيتۋتسيا ادام كاپيتالىن، ءبىلىم، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋدى مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى رەتىندە ايقىندادى.
- ونىڭ وزەگىندە ادام، ونىڭ قۇقىعى مەن جاۋاپكەرشىلىگى، زاڭ جانە ءتارتىپ، ادال ەڭبەك جانە ەل بولاشاعىنا جاۋاپكەرشىلىك تۇر. وسى قاعيداتتاردى بالالارىمىزدىڭ كۇندەلىكتى ءومىر مادەنيەتىنە اينالدىرۋ -ءبىلىم جۇيەسىنىڭ باستى مىندەتى. ءبىز تەرەڭ ءبىلىمدى، ەڭبەكقور، زاڭعا باعىناتىن، مەملەكەت پەن قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنەتىن ازامات تاربيەلەۋگە ءتيىسپىز، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
پرەزيدەنت قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلعان ىرگەلى رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا ءبىلىم سالاسىندا شەشىمىن تاپقان ناقتى ءارى كەشەندى ناتيجەلەر ەلىمىزدەگى ادام كاپيتالىنىڭ دامۋىنا نەگىز بولۋدا.
- قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرى اراسىنداعى الشاقتىقتى ازايتۋعا ارنالعان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى جۇزەگە اسىرىلدى، ءبىلىم ساپاسى ارتىپ كەلەدى، پەداگوگتەردى قولداۋ جانە ينكليۋزيانى دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. TALIS حالىقارالىق زەرتتەۋىنىڭ قورىتىندىلارىنا سايكەس پەداگوگيكالىق كونتينگەنت بۇگىندە جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋدە. سوندىقتان دا ەڭ الدىمەن، ءبىلىم سالاسىنا كورسەتىپ كەلە جاتقان قولداۋىڭىز ءۇشىن، ۇستازدارىمىز بەن وقۋشىلارىمىزعا دەگەن زور قامقورلىعىڭىز ءۇشىن، ۇستازدار قاۋىمداستىعى اتىنان شىنايى ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز،- دەدى وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پەداگوگتەردىڭ تامىز كونفەرەنتسياسىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى.
وعان ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن 600 دەن استام ءبىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى قاتىسىپ وتىر.