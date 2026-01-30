جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سوڭعى نۇسقاسىندا 95 باپ بولادى - ەلۆيرا ءازىموۆا
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سوڭعى نۇسقاسىندا 95 باپ بولادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سوڭعى نۇسقاسىن پىسىقتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن بولعانبىز. اتاپ ايتساق، جوباعا ۇسىنىلعان نورمالار اتا زاڭنىڭ بارلىق ءبولىمىن قامتىپ، 77 باپقا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. بۇل كونستيتۋتسيا ءماتىنىنىڭ 84 پايىزىن قۇرادى. كونستيتۋتسيا جاڭا قۇرىلىمدا ۇسىنىلىپ وتىر. وعان جاڭا رەداكتسياداعى پرەامبۋلا، 95 باپتان تۇراتىن 11 ءبولىم كىرەدى. سونىمەن بىرگە 4 ءبولىم مۇلدەم جاڭا اتاۋلارمەن بەرىلەدى. پىسىقتالعان كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسى بۇگىن سىزدەرگە ۇسىنىلادى.
ايتا كەتۋ كەرەك 2025 -جىلى قازان ايىنان باستالعان اۋقىمدى جۇمىس ناتيجەسىندە قازاقستاننىڭ كونتسەپتۋالدى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسى قالىپتاستىرىلادى. وتكەن وتىرىستار بارىسىندا كوميسسيا مۇشەلەرى رەداكسيالىق سيپاتتاعى ءبىرقاتار ۇسىنىس ەنگىزدى، - دەدى وتىرىستى اشقان كوميسسيا ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا.
قازىرگى ۋاقىتتا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسىن تانىستىرىپ جاتىر.
سپيكەر وتكەن وتىرىستا كوميسسيانىڭ ءبىرقاتار مۇشەلەرى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن ازىرلەۋ تۋرالى ۇسىنىس ەنگىزگەنىن ەسكە سالدى.
− وسىعان وراي ەلىمىزدىڭ جاڭا اتا زاڭىنىڭ العاشقى جوباسى جاسالدى. ونى دايىنداۋ كەزىندە التى اي بويى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستار، كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ پىكىرلەرى، ءتورتىنشى وتىرىستا تاراتىلىپ، تانىستىرىلعان جوبا بويىنشا ايتىلعان ەسكەرتۋلەر مەن ۇسىنىمدار ەسكەرىلدى. جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن تانىستىرۋعا رۇقسات ەتىڭىزدەر. ونىڭ كوپتەگەن نوۆەللالارى تۋرالى بىرنەشە كۇن بويى ايتىلىپ كەلەدى. سىزدەر باسىنان قولداۋ تاپقان جاڭا ينستيتۋتتاردى جاقسى بىلەسىزدەر. مەن ولاردى قايتالاماي، جەتىلدىرىلگەن ەرەجەلەرگە توقتالامىن، − دەدى ب. نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ التىنشى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ العاشقى جوباسى پرەامبۋلادان، 11 بولىمنەن جانە 95 باپتان تۇرادى.
− كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسى تولىعىمەن جاڭاردى. وندا ەلىمىزدىڭ وتكەنىن دارىپتەيتىن، بۇگىنى مەن بولاشاعىنا باعدار بولاتىن جالپى ۇلتتىق قۇندىلىقتار كورىنىس تاپتى. ولار جايلى ۇلكەن تالقىلاۋلار ءوتتى جانە كوپشىلىك تاراپىنان قولداۋ تاپتى. جوبادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ جاڭا نەگىز قۇراۋشى قاعيداتتارى بەكىتىلدى. مەملەكەت قىزمەتىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە ادام كاپيتالىن، ءبىلىم مەن عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر، − دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت سۋدياسى.
سونىمەن بىرگە، «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ نەگىزدەرى» اتتى ءبىرىنشى بولىمدە مەملەكەتتىڭ ۇيىمداستىرىلۋىن ايقىندايتىن، ەگەمەندىگى مەن دەربەستىگىن نىعايتاتىن ىرگەلى ەرەجەلەر قاراستىرىلدى.
ولارعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسى - ۋنيتارلى مەملەكەت. باسقارۋ نىسانى - پرەزيدەنتتىك رەسپۋبليكا، دەپ تۇجىرىمدالدى.
− ءسويتىپ بۇرىن ءبىرقاتار عالىم مەن مامانداردىڭ باسقارۋ نىسانىن ناقتىلاۋ كەرەكتىگى تۋرالى ۇسىنىسى جۇزەگە استى. ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسىن قاتارداعى زاڭمەن ەمەس، كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن ايقىنداۋ ۇسىنىلادى. ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىك، ۋنيتارلىق، اۋماقتىق تۇتاستىق، رەسپۋبليكانىڭ باسقارۋ نىسانى ەشقاشان وزگەرمەيتىن قۇندىلىقتار قاتارىنا جاتقىزىلدى. بۇل مىزعىماس تالاپ كونستيتۋتسيانىڭ العاشقى نورمالارىندا بەكىتىلدى، − دەدى ب. نۇرمۇحانوۆ.
كەشە كوميسسيا اياسىندا ەگەمەندىك حالىققا تيەسىلى ەكەنىن كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسالعان بولاتىن. بۇل يدەيا كونستيتۋتسيا ماتىنىندە كورىنىس تاپتى. 4-باپتا «مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بىردەن-ءبىر باستاۋى جانە ەگەمەندىك يەسى - قازاقستان حالقى»، - دەپ شەگەلەنىپ جازىلدى.
− كونستيتۋتسيا ءماتىنى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم ۇعىمى جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم دەپ وزگەرتىلدى. حالىق بيلىكتى جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم جانە ەركىن سايلاۋ ارقىلى تىكەلەي جۇرگىزەدى، سونداي- اق ءوز بيلىگىن جۇزەگە اسىرۋدى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بەرەدى، دەگەن نورما تۇجىرىمدالدى، − دەدى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى.