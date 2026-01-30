جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا ۇكىمەتتىڭ قىزمەتىنە ارنالعان نورمالار ناقتىلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىنىڭ التىنشى ءبولىمى ۇكىمەتكە ارنالادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- كەلەسى بەسىنشى ءبولىم «ۇكىمەتكە» ارنالىپ وتىر. ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا كوشۋگە بايلانىستى كوپتەگەن ەرەجەلەر ناقتىلاندى. ولار ۇكىمەت پەن ونىڭ مۇشەلەرىنىڭ قۇرىلتاي الدىنداعى جاۋاپتىلىعى مەن ەسەپ بەرۋ، سەنىمسىزدىك ۆوتۋمىن ءبىلدىرۋ، قۇرىلتايعا زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋ، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جانە ونىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپ بەرۋ ماسەلەلەرىنە بايلانىستى بولىپ وتىر، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سوڭعى نۇسقاسىن تانىستىرۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيانىڭ التىنشى ءبولىم ەكى باپتان تۇرادى. ولار قازاقستان حالىق كەڭەسىنە قاتىستى ماسەلەلەردى رەتتەيدى. قۇرامىنا ەل ازاماتتارى كىرەتىن بۇل جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەدى. ونىڭ قۇرىلتايعا زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسقا باستاما جاساۋ جانە باسقا دا ماڭىزدى وكىلەتتىكتەرى بەلگىلەندى.
ءوز سوزىندە سپيكەر كونستيتۋتسيا جوباسىندا ءسوز ەركىندىگىنە، عىلىمي، تەحنيكالىق، كوركەم شىعارماشىلىق ەركىندىگىنە، زياتكەرلىك مەنشىك ۇعىمىنا قاتىستى ەرەجەلەر تولىعىمەن قولداۋ تاپقانىن ايتۋدا.
− بانك وپەراتسيالارىنىڭ، جەكە سالىمدار مەن جيناقتاردىڭ، جازىسقان حاتتاردىڭ، تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن سوزدەردىڭ جانە بايلانىس قۇرالدارىنداعى وزگە دە حابارلامالاردىڭ قۇپياسى زاڭمەن قورعالاتىنى ەرەكشە كورسەتىلىپ وتىر. بۇل سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ارقىلى بەرىلەتىن حابارلامالارعا دا قاتىستى، − دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى تانىستىرىلدى.
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا «پرەزيدەنت» بولىمىنە مۇلدە جاڭا ەرەجەلەر ەندى.
قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ لاۋازىمىنا قاتىستى ماسەلەلەر جەكە باپتا رەتتەلدى.
سونداي- اق، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا ۇكىمەتتىڭ قىزمەتىنە ارنالعان نورمالار ناقتىلانىپ جاتىر.