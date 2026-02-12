جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى - تۇڭعىش رەت مىڭجىلدىق تاريحىمىز باستى قۇندىلىق رەتىندە ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ پرەامبۋلاسىندا ەل تاريحى العاش رەت باستى قۇندىلىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ناقتى كورسەتىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قۇجاتتىڭ كىرىسپە بولىمىندە «ۇلى دالانىڭ مىڭداعان جىلدىق تاريحىنىڭ ساباقتاستىعىن ساقتاپ» دەگەن تىركەستىڭ ەنگىزىلۋى - تاريحي سانانى جاڭعىرتۋ مەن ۇلت جادىنىڭ ۇزدىكسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالانىپ وتىر.
جوبا ماتىنىندە تاريح ماسەلەسى ءبىرقاتار باپتا دا كورىنىس تاپقان. اتاپ ايتقاندا، 3-باپتا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ نەگىزىن قۇرايتىن قاعيداتتار قاتارىندا تاريحي- مادەني مۇرانى ساقتاۋ جانە ءتول مادەنيەتتى قولداۋ مىندەتتەرى ايقىندالعان.
بۇل باپتا ەگەمەندىك پەن تاۋەلسىزدىكتى قورعاۋ؛ ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋ؛ زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ؛ جالپىۇلتتىق بىرلىكتى بەكەمدەۋ؛ حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ؛ جاۋاپتى ءارى جاسامپاز وتانشىلدىق يدەياسىن ىلگەرىلەتۋ؛ قوعامدىق ديالوگتى دامىتۋ؛ ەڭبەكسۇيگىشتىك، پروگرەسس، ءبىلىم قۇندىلىقتارىن بەكىتۋ؛ جوعارى ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ؛ تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ نورماسى دا قامتىلعان.
سونداي-اق 40-باپتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى تاريحي جانە مادەني مۇرانىڭ ساقتالۋىنا قامقور بولۋعا، تاريح پەن مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنە ۇقىپتى قاراۋعا مىندەتتى ەكەنى كورسەتىلگەن.
وسىلايشا، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ۇلتتىق تاريح پەن مادەني مۇرانى ساقتاۋ ماسەلەسى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ وزەكتى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، حالىق جەردىڭ تاريحي يەسى بولسا، ەگەمەندىك پەن مەملەكەتتىلىككە دە زاڭدى قۇقىعى بار. بۇل حالىقارالىق قۇقىقتاعى قاعيدا. وسى تۇرعىدان قاراعاندا، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى كىرىسپەسىنىڭ ءوزى ماڭىزدى.