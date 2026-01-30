جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ىرگەلى نەگىزى ساقتالادى - ءازىموۆا
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ىرگەلى نەگىزى ساقتالادى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆا ايتتى.
- وسى كۇندەرى كوميسسيانىڭ جۇمىسى ناتيجەلى جانە مازمۇندى ءوتتى دەپ ايتۋعا بولادى. ءبىز ءتۇرلى كوزقاراستار مەن ۇسىنىستاردى، پىكىرلەردى تىڭدادىق. ءبىزدىڭ ءبارىمىزدى ەلىمىزدىڭ جانە قازاقستان حالقىنىڭ بولاشاعىنا دەگەن جاۋاپكەرشىلىك بىرىكتىرەدى. كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ جۇمىسىنا مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق سالادان 130 ادام قاتىسىپ جاتىر. بۇل تەك زاڭ شىعارۋشى، اتقارۋشى جانە سوت بيلىگىنىڭ وكىلدەرى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار زاڭگەر- عالىمدار، قوعام قايراتكەرلەرى، باق وكىلدەرى. سونداي- اق كوميسسيا جۇمىسىنىڭ العاشقى كۇندەرىنەن باستاپ قولجەتىمدىلىك پەن اشىقتىق قاعيداتى ساقتالىپ كەلەدى. بارلىق وتىرىستار اشىق كورسەتىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
كوميسسيا ءتوراعاسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاعاندا باستى نازاردى قۇقىقتىق تۇزەتۋلەردىڭ كولەمىنە ەمەس، ولاردىڭ جاڭارتىلعان مازمۇنى مەن مانىنە اۋدارۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزىندە ادامعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك مودەل كوزدەلگەن. وندا ادام، ونىڭ قۇقىقتارى، بوستاندىقتارى مەن قادىر- قاسيەتى ەڭ جوعارى قۇندىلىق جانە مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باستى باعدارى رەتىندە تانىلعان. وندا حالىقتىڭ ءداستۇرلى قۇندىلىقتارمەن، تاريحي تاجىريبەسىمەن ادىلەتتىلىك، جاۋاپكەرشىلىك جانە قوعامدىق بىرلىك تۋرالى تۇسىنىكتەرمەن تىعىز بايللانىستى پرينتسيپتەر كورىنىس تاپقان. سونداي- اق ءتيىمدى قوعامدىق جانە ساياسي ينستيتۋتتاردى دامىتۋ، بيلىكتىڭ ەسەپ بەرۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ءاربىر ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ مەحانيزمدەرىن كۇشەيتۋ ايقىندالعان. كونستيتۋتسيادا ءبىزدىڭ مەملەكەتتىك تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ىرگەلى نەگىزى ساقتالادى. ول ءبىرتۇتاس قۇرىلىمنىڭ وزگەرمەيتىندىگى، تەرريتوريالىق تۇتاستىقتىڭ بۇزىلماۋشىلىعى جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ نەگىزگى پريتسينپتەرى بەرىك قالادى. جاڭا مازمۇنى زاماناۋي كەپىلدىكتەر ارقىلى نىعايا تۇسەدى، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءماتىنى رەسپۋبليكالىق ب ا ق- تا جاريالانادى.
- كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردىڭ اۋقىمى مەن تەرەڭدىگىن ەسكەرسەك، ونى ءمانى جاعىنان قۇقىقتىق تۇزەتۋلەر پاكەتى ەمەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى رەتىندە قاراستىرۋ قاجەت. وسىعان بايلانىستى ازاماتتادىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا ماتىنىمەن تانىسۋ مۇمكىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، كونستيتۋتسيالىق سوت اپپاراتىنا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءماتىنىن «ەگەمەن قازاقستان» جانە «كازاحستانسكايا پراۆدا» گازەتتەرىندە جاريالاۋدى، سونداي-اق ونى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ رەسمي سايتىندا ورنالاستىرۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى كوميسسيا مۇشەلەرىن الدا ماڭىزدى كەزەڭ كۇتىپ تۇرعانىن ەسكەرتتى.
- ول - جاڭا كونستيتۋتسيانى ازاماتتاردىڭ تىكەلەي قاتىسۋمەن كەڭىنەن تالقىلاۋ. ءبىز ءۇشىن جوبانى قوعامنىڭ پىكىرىمەن تولىقتىرىپ الۋ مازمۇندى. ازاماتتار اتا زاڭ ماتىنىمەن تانىسقاننان كەيىن كوميسسيا جۇمىسىن جالعاستىرادى. كوستيتۋتسيالىق كوميسسيا اتىنان وسى جۇمىسقا قاتىسقان بارشاڭىزعا شىنايى العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەپ تۇيىندەدى وتىرىستى ەلۆيرا ءازىموۆا.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسياداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن اتاعان ەدى.