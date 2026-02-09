جاڭا كونستيتۋتسياعا قاتىستى ءارتۇرلى كوزقاراستىڭ بولۋى تابيعي قۇبىلىس - مۇرات ابەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازىرگى جاھاندىق وزگەرىستەر داۋىرىندە، ءتورتىنشى ونەركاسىپتىك ريەۆوليۋتسيا، تەحنولوگيالىق سەرپىلىس پەن سيفرلاندىرۋ جاعدايىندا مەملەكەتتىك باسقارۋعا جاڭا تالاپتار قويىلىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى قوعام دامۋىنا سەرپىن بەرەتىن زاماناۋي كونستيتۋتسيانىڭ ماڭىزى ايرىقشا.
ونسىز ورنىقتى دامۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ونىنشى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوميسسيا جۇمىسىنا قاتىستى قوعامدا ءارتۇرلى پىكىر ايتىلىپ جاتقانىمەن، قازىرگى قۇرامنىڭ كاسىبي الەۋەتى وتە جوعارى.
- قولدانىستاعى 1995 -جىلى قابىلدانعان اتا زاڭ نەبارى 12 ماماننىڭ قاتىسۋىمەن ازىرلەنگەن ەدى، ونىڭ ۇشەۋى شەتەلدىك ساراپشىلار بولاتىن. ال بۇل جولى كوميسسيا قۇرامىندا 130 بىلىكتى مامان ەل مۇددەسىنە ساي بىرلەسىپ، اشىق فورماتتا ەڭبەك ەتۋدە. ولاردىڭ قاتارىندا 25 تاجىريبەلى زاڭگەر بار، باسىم بولىگى زاڭ سالاسىنداعى بەدەلدى عالىمدار، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار مۇرات ابەنوۆ قوعامدا ءارتۇرلى كوزقاراستىڭ بولۋى تابيعي قۇبىلىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، ازاماتتاردىڭ ءوز پىكىرىن ايتۋى، كۇماندانۋى، بالاما ۇسىنىستار ەنگىزۋى مەن وتكىر پىكىرتالاستاردىڭ ءوربۋى - اۋقىمدى تاريحي وزگەرىستەر كەزەڭىندە زاڭدى جاعداي.
- كەز كەلگەن ءىرى رەفورمالار كەزىندە وسىنداي تالقىلاۋلاردىڭ بولعانى ماڭىزدى. سوندا عانا قۇجات ساپالى بولادى. اتا زاڭ جوباسى جاريالانعان ساتتەن باستاپ ول 95 باپتان، 320 تارماقتان تۇرادى. سونىڭ ىشىندە نەبارى 3-4 باپ بويىنشا عانا قىزۋ پىكىرتالاس ءجۇرىپ جاتىر. قالعان نورمالارعا ازاماتتار تاراپىنان قولداۋ بار. ناقتىراق ايتقاندا، 5-باپتىڭ 6-تارماعى - جەكەلەگەن وڭىرلەرىنىڭ ەكونوميكاسىن قارقىندى دامىتۋىنا قاتىستى، 9-باپتىڭ 2-تارماعى - ءتىل ماسەلەسى، 23-باپ - ءسوز بوستاندىعى، 62-باپ - قۇرىلتايدىڭ تاراتىلۋىنا بايلانىستى ۇسىنىستار تۇسۋدە. بۇل ماڭىزدى ماسەلەلەر. ازاماتتار پىكىر بىلدىرگەن سوڭ، ءبىز جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنەمىز، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ مالىمدەۋىنشە، بارلىق ۇسىنىستاردى قوسا العاندا، وزگەرىستەر كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 1 پايىزىنا دا جەتپەيدى.
- ياعني قوعام جوباداعى 320 پۋنكتتىڭ 317- ءسىن تولىق قولداپ وتىر. بۇل كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 99 پايىزىن حالىق قولدايدى دەگەن ءسوز، - دەپ تۇيىندەدى مۇرات ابەنوۆ.
بۇعان دەيىن ساياساتتانۋشى مارات شيبۇتوۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا قازاقستانداعى جاڭا اتا زاڭ جوباسىنىڭ بۇكىل حالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋعا تولىق دايىن ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن.
اۆتور
تاستان تويانوۆ