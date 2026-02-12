جاڭا كونستيتۋتسيا رەفەرەندۋمىنا قاراجات ۇكىمەتتىڭ رەزەرۆىنەن بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ الداعى رەفەرەندۋمعا بولىنەتىن قارجاتقا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- قاجەت سوما ءالى بەلگىسىز. ونى بۇگىن تۇستەن كەيىن نەمەسە ەرتەڭ جاريالاي الامىز. بۇل رەتتە، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ بيۋجەتتىك ءوتىنىمىن كۇتىپ وتىرمىز، - دەدى د. تەمىربەكوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار جۋرناليستەر وسىعان دەيىنگى رەفەرەندۋمعا قاراعاندا قاراجات قانشالىقتى ارتىق ءبولىنۋى مۇمكىن ەكەنىن سۇرادى.
- حالىق سانىنىڭ وسكەنىن جانە ينفلياتسيا دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، شىعىن ءبىرشاما جوعارى بولادى دەپ ويلايمىن. بىزدە حالىق سانى كوبەيگەننەن كەيىن، سايلاۋ ۋچاسكەلەرى دە كوبىرەك اشىلادى. سوندىقتان بولىنەتىن قاراجات ارتۋى ىقتيمال. قاراجات ۇكىمەتتىڭ رەزەرۆىنەن قاراستىرىلادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.