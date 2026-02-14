جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانسا، دەپۋتاتتاردىڭ مارتەبەسى تۋرالى زاڭدى قايتا قاراۋ كەرەك - ازات پەرۋاشيەۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ «رەفەرەندۋم-2026» اتتى ونلاين- مارافوندا جاڭا كونستيتۋتسيادا مەنشىكپەن بايلانىستى قۇقىقتار قالاي جەتىلدىرىلگەنىن ايتتى.
- «اقجول» پارتياسى ۇسىنعان وزگەرتۋلەردىڭ ىشىندە مەنشىك ۇعىمىن سارالاۋ ماسەلەسى بار. بۇرىن مەملەكەتتىك جانە جەكە مەنشىك دەگەن ۇعىمدار بولعان. ال الەم ەكونوميكاسى ءارتاراپتانىپ، كوپ قاتپارلى بولىپ بارادى. مۋنيتسيپالدىق مەنشىك، كووپەراتيۆتىك مەنشىك، جاريا مەنشىك، بىرلەسكەن مەنشىك دەيتىن تۇرلەرى شىقتى. جاڭا كونستيتۋتسيادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا مەنشىك تۇرلەرىنىڭ ءبارى بىردەي قورعالاتىنى جانە بارلىق تۇرىنە كەپىلدىك بەرىلەتىنى ايتىلعان، - دەدى ول.
دەپۋتات اتالعان نورما بولاشاقتا قولدانىستاعى زاڭنامانىڭ ءبىراز بولىگىن وزگەرتۋدى قاجەت ەتەتىنىن ەسكە سالدى.
- بۇل نە دەگەن ءسوز؟ بىزگە ازاماتتىق كودەكستى قايتا قاراۋ كەرەك بولادى. پارلامەنت تۋرالى، دەپۋتاتتاردىڭ مارتەبەسى تۋرالى زاڭداردى وزگەرتۋ قاجەتتىگى تۋىندايدى. ۇكىمەت تۋرالى، سايلاۋ تۋرالى، باسقا دا سان قىرلى زاڭداردى جاڭا كونستيتۋتسياعا لايىقتاپ شىعۋ كەرەك. مەملەكەتتى باسقارۋ مودەلى ءوز الدىنا ءبىر بولەك تاراۋ بولىپ وتىر، - دەدى ازات پەرۋاشيەۆ.
