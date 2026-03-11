جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىلىكتى ودان ءارى نىعايتاتىن ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى - اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا حالىققا قىزمەت ەتەتىن جانە مەملەكەتتىلىكتى ودان ءارى نىعايتاتىن ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ اياسىندا دەپۋتاتتاردىڭ وڭىرلەرگە ساپارلارىن قورىتىندىلاعان پالاتا ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ايتتى.
- وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، قازىر ءبىز مەملەكەتتىڭ تاعدىرىن، ەلدىڭ ەرتەڭىن ايقىندايتىن تاريحي كەزەڭدە تۇرمىز. پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن سوڭعى جىلداردا اۋقىمدى جاڭعىرتۋلاردى جۇزەگە اسىردىق. كونستيتۋتسيالىق رەفورما وسى جۇيەلى وزگەرىستەردىڭ دايەكتى جالعاسى. باستى ماقسات - تاۋەلسىزدىكتى كۇشەيتۋ، مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ. جالپى، قازىر بۇكىل الەم جاڭا كەزەڭگە قادام باسىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. ەكونوميكا، تەحنولوگيا، قاۋىپسىزدىك جۇيەسى جانە حالىقارالىق قاتىناس سالالارى تۇبەگەيلى وزگەرۋدە. بۇل ۇدەرىستەر بىزدەن ستراتەگيالىق باعدارىمىزدى ايقىنداپ الۋدى تالاپ ەتۋدە، - دەدى سەنات سپيكەرى.
وسى ورايدا پالاتا ءتوراعاسى جاڭا كونستيتۋتسيا، ەڭ الدىمەن، جاڭا سىن-قاتەرلەرگە بەرىلگەن جاۋاپ ەكەنىن باسا ايتتى.
- بۇل - جاھاندىق تۇراقسىزدىق جاعدايىندا ەلدىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن اسا ماڭىزدى شەشىم. سونىمەن قاتار، جاڭا كونستيتۋتسيا حالىققا قىزمەت ەتەتىن جانە مەملەكەتتىلىكتى ودان ءارى نىعايتاتىن ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سول ارقىلى بيلىك ورگاندارىنىڭ حالىق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى جانە تيىمدىلىگى ارتادى. وسىلايشا، ساياسي جۇيە زاماناۋي تالاپتارعا سايكەس پارمەندى ءارى ناعىز حالىق ءۇنىن ەستيتىن قۇرىلىم رەتىندە قالىپتاسادى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
ونىڭ پايىمىنشا، كونستيتۋتسيالىق رەفورما ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قامتاماسىز ەتۋگە نەگىزگى باسىمدىق بەرەدى.
- جاڭا اتا زاڭ جوباسىندا ادام، ونىڭ ءومىرى، قۇقىعى جانە بوستاندىعى مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى قۇندىلىقتارى رەتىندە ايقىندالىپ وتىر. سەناتورلاردىڭ وڭىرلەرگە ساپارلارىنىڭ قورىتىندىسى حالىقتىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولدايتىنىن كورسەتتى. سونداي-اق، پالاتا دەڭگەيىندە وتكىزىلگەن ءىس-شارالاردا ەلىمىزدەگى جەتەكشى ساراپشىلار، قوعام بەلسەندىلەرى، جاستار دا وڭ پىكىرلەرىن ءبىلدىردى. جالپى، سەنات پرەزيدەنتىمىزدىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان بارلىق رەفورمانى ءارقاشان قولدايدى. قازىرگىدەي ماڭىزدى ساتتە دە ءبارىمىز مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياساتى اياسىندا بىرىگىپ، جۇدىرىقتاي جۇمىلىپ ارەكەت ەتۋگە ءتيىسپىز. شىن مانىندە، بۇل - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك كەزەڭى. ءاربىر ازامات، ءاربىر مەملەكەتتىك ورگان جاڭا كونستيتۋتسيادا بەلگىلەنگەن ماقساتتاردى جۇزەگە اسىرۋعا اتسالىسۋى قاجەت. سول سەبەپتى، بارشا قازاقستاندىقتى 15-ناۋرىزدا وتەتىن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىز. بۇل - ءبىزدىڭ دامىعان مەملەكەت ءارى بولاشاعى جارقىن قوعام ەكەنىمىزدى كورسەتەدى. وسى جولدا حالقىمىز اۋىزبىرشىلىكتىڭ بيىگىنەن كورىنەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى سەنات سپيكەرى.