جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى: قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ باستاۋلارى وزەكتەندىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا قازاقستاننىڭ حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارى مەن نورمالارىن قۇرمەتتەيتىنى، مۇددەلى مەملەكەتتەرمەن بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىقتى، ولاردىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسپاۋدى، حالىقارالىق داۋلاردى بەيبىت جولمەن شەشۋدى كوزدەيتىن سىرتقى ساياسات جۇرگىزەتىنى جازىلدى.
بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 6-وتىرىسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبادا قازاقستاننىڭ قولدانىستاعى قۇقىعى ماسەلەلەرىنە ارنالعان كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر ناقتىلاندى. قازاقستان قاتىساتىن حالىقارالىق شارتتاردىڭ رەسپۋبليكا اۋماعىندا قولدانىلۋ ءتارتىبى زاڭداردا ايقىندالماق.
− مەنشىك قاتىناستارىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيالىق نورما تولىقتىرىلدى. مەنشىكتى پايدالانۋ قوعام مەن مەملەكەت يگىلىگىنە قىزمەت ەتۋگە، قورشاعان ورتاعا زيانى بولماۋعا، باسقا تۇلعالاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭمەن قورعالاتىن مۇددەلەرىنە نۇقسان كەلتىرمەۋگە ءتيىس. كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمنىڭ شەت مەملەكەتتەن، حالىقارالىق جانە شەتەلدىك زاڭدى تۇلعادان، شەتەل ازاماتى مەن ازاماتتىعى جوق ادامنان الاتىن اقشا قاراجاتىنىڭ قوزعالىسى جانە اكتيۆتەرى تۋرالى اقپارات زاڭعا سايكەس اشىق ءارى قولجەتىمدى بولۋعا ءتيىس، دەگەن نورما قاراستىرىلدى، − دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
سونىمەن بىرگە، ءدىن مەملەكەتتەن بولەك قاعيداتى بەكىتىلدى. قازاقستان اۋماعىندا ءدىني ۇيىمدار زاڭعا سايكەس ارەكەت ەتەدى جانە ولاردىڭ قىزمەتى كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرىن قورعاۋ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى، ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن، حالىق دەنساۋلىعى مەن ادامگەرشىلىك بولمىسىن قورعاۋ ماقساتىندا شەكتەلۋى مۇمكىن. بۇل ەرەجەلەردى باسقا وزگەرىستەرمەن تىعىز بايلانىستا قاراۋ كەرەك.
− قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ باستاۋلارى وزەكتەندىرىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارى مەن نورمالارىن قۇرمەتتەيدى، مۇددەلى مەملەكەتتەرمەن بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىقتى، ولاردىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسپاۋدى، حالىقارالىق داۋلاردى بەيبىت جولمەن شەشۋدى كوزدەيتىن سىرتقى ساياسات جۇرگىزەدى، − دەدى سپيكەر.لك