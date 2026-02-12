جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى ەڭ الدىمەن ادامدى قورعايدى - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستاندىق زاڭگەرلەر وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى نەلىكتەن «حالىقتىق» قۇجات اتانىپ كەتكەنىن ءتۇسىندىردى.
- كونستيتۋتسيانى «حالىقتىق» دەپ اتاۋدىڭ سەبەبى - وعان ەل ازاماتتارىنىڭ ءوز ۇسىنىستارىن جىبەرۋىندە. رەفورما جۇمىستارى 8-قازاندا باستالىپ، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردەن، قوعامدىق ۇيىمداردان جانە زاڭگەرلەردەن 10 مىڭعا جۋىق ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى. ولاردىڭ ءارقايسىسى جۇمىس توپتارىندا مۇقيات قارالىپ، جالپى وتىرىستاردا تالقىلاندى. وعان قوسا، كونستيتۋتسيا قازاق تىلىندە جازىلدى. مەن بۇرىن سەناتتا 12 جىل دەپۋتات بولعانمىن. سوندا 2 زاڭ عانا قازاقشا جازىلعان ەدى. ال قازىر اتا زاڭىمىز - باستى زاڭىمىز تەك قانا قازاق تىلىندە جازىلدى. سودان كەيىن ورىس تىلىنە اۋدارىلدى، - دەدى س. اقىلباي.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيانى «حالىقتىق» دەپ ايتۋدىڭ تاعى ءبىر سەبەبى - جاڭا قۇجات ەڭ الدىمەن ادامدى، ونىڭ ءومىرىن، قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعايدى. ەگەر مەملەكەت تاراپىنان قىسىم مەن كەدەرگىلەر بولسا، مەملەكەت ارەكەتسىزدىگىنەن جاپا شەككەندەر وتەماقى الادى، ياعني، مەملەكەتتىڭ ەمەس، ادامنىڭ قۇقىعى العا شىقتى.
- ءوزىم ءدىن تۋرالى ۇسىنىس جاسادىم. «قازاقستاندا ءدىن مەملەكەتتەن بولەك» دەپ جازىلدى. قازىرگى كونستيتۋتسيادا «قازاقستان - دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق، الەۋمەتتىك مەملەكەت» دەپ جازىلعان. زايىرلىلىق تۋرالى ءبىر عانا ءسوز بار ەدى. ال ەندى جاڭادان 7-باپ ەنگىزىلدى. وندا ءدىني بىرلەستىكتەر مەملەكەتتىڭ جۇمىسىنا ارالاسا المايدى. ال جاريا بيلىك نەگىزسىز ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ جۇمىسىنا ارالاسپايدى. ەگەر ءدىني بىرلەستىكتەر جۇمىسى مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىگىمىزگە قارسى بولسا، قوعام تىنىشتىعىنا، ادام ءومىرى مەن بوستاندىعىنا قاۋىپ توندىرسە عانا جۇمىستارىنا ارالاسىپ، شەكتەۋ قويۋى مۇمكىن، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن بىرگە، كونستيتۋتسيادا ءبىلىم مەن عىلىمدى نىعايتۋعا باعىتتالعان تارماق بار. سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ ادام قۇقىعىنا زيان كەلتىرمەۋى دە ورتالىق ازيادا العاش رەت قازاقستان زاڭناماسىندا كورسەتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا اتا زاڭىنىڭ قورىتىندى جوباسى جاريالاندى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.