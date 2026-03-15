جاڭا كونستيتۋتسيا جاستارعا ارنالادى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - جاڭا اتا زاڭ - ەلىمىزدىڭ، اسىرەسە، جاستاردىڭ - تەمىرقازىعى. بۇل جونىندە مەملەكەت باسشىسى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەننەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرى ءۇشىن وتكىزگەن بريفينگتە مالىمدەدى.
- بۇل - زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىك قۇراتىن ادىلەتتى قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسياسى، بولاشاققا باعدارلانعان قۇجات. اتا زاڭ الدىمەن جاستارعا ارنالعان، ياعني جاس بۋىننىڭ تەمىرقازىعى بولۋعا ءتيىس. جاڭا اتا زاڭنىڭ ماقساتى - وسى. قازاقستان پروگرەسسيۆتى، زاماناۋي مەملەكەتكە اينالۋى كەرەك. بۇل - ءبىزدىڭ الدىمىزدا تۇرعان ەڭ باستى مىندەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك بريفينگ بارىسىندا پرەزيدەنت كەز كەلگەن قاقتىعىستى ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋدى جاقتايتىنىن ايتقان ەدى.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن الەمنىڭ 40 تان استام ەلىندە رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن جازعانبىز.
سونداي-اق داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار ەل تۇرعىندارىنىڭ 37,54 پايىزى ءوز تاڭداۋىن جاسادى.