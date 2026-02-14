جاڭا كونستيتۋتسيا حالىقتى تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىكتى قورعاۋعا مىندەتتەيدى - ايدوس سارىم
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايدوس سارىم «رەفەرەندۋم-2026» اتتى ونلاين- مارافوندا جاڭا كونستيتۋتسياداعى تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىك ۇعىمدارىنىڭ رولىنە توقتالدى.
- كونستيتۋتسيا جوباسىندا ءبىز قوس ازاماتتىعى بار ادامدى قازاقستان ازاماتتىعىنان اۆتوماتتى تۇردە شىعارامىز دەپ جازدىق. ول ۋنيتارلىقتى قامتاماسىز ەتەتىن نورما. ءبىز ءوزىمىزدى رەسپۋبليكا، ۋنيتارلى رەسپۋبليكا دەپ تانيمىز. ياعني، فەدەراتسياعا، كونفەدەراتسياعا، باسقا دا ۇعىمدارعا جول بەرمەيمىز دەگەن ءسوز. مۇنىڭ ءوزى كوپ نارسە، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بۇدان بىلاي قازاقستاننىڭ ەگەمەندىگىن ساقتاۋ ارميا مەن بيلىكتىڭ عانا تىكەلەي مىندەتى بولمايدى.
- بۇرىن حالىق - بيلىكتىڭ قاينار كوزى دەيتىن ەدىك. ەندى حالىق تەك بيلىكتىڭ قاينار كوزى عانا ەمەس، ەگەمەندىكتىڭ دە تىرەگى، قورعانى دەپ بەلگىلەدىك. بۇل - ۇلكەن جاڭالىق. ويتكەنى جاۋاپكەرشىلىك تەك قانا بيلىكتە، ارميادا، پارلامەنتتە بولماۋ كەرەك، قازاقستانداعى 21 ميلليون حالىق تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىكتىڭ، مەملەكەتتىك كەپىلى، قورعانى. ءبىز وسىعان كەلە جاتىرمىز جانە قامتاماسىز ەتەمىز، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ايتا كەتەيىك، Kazinform اگەنتتىگىنىڭ YouTube ارناسىندا «رەفەرەندۋم-2026» اتتى ونلاين- مارافونىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر. ساعات 12:00-دە باستالعان ونلاين- مارافون ساعات 18:00-گە دەيىن جالعاسادى دەپ جوسپارلانعان.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي