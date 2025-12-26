جاڭا جىل قارساڭىندا پوليسيا كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاڭا جىل مەرەكەسى قارساڭىندا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلىمىز بويىنشا «قۇقىقتىق ءتارتىپ»، «شىرشا» جانە «پيروتەحنيكا» اتتى جەدەل الدىن الۋ ءىس- شارالارىن وتكىزىپ جاتىر.
مەرەكە كۇندەردىڭ تىنىش، قاۋىپسىز ءارى وقىس وقيعالارسىز وتۋىنە باعىتتالعان بۇل شارا 20 - جەلتوقساننان 3 - قاڭتارعا دەيىن جالعاسادى. اتالعان ءىس-شارالاردىڭ باستى ماقساتى قوعامدىق جانە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق بۇزۋدىڭ الدىن الۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ.
ولاردىڭ مىندەتى ءاربىر ازاماتتىڭ جاڭا جىلدى وتباسىمەن، كوشەدە نەمەسە مەرەكەلىك الاڭداردا ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا جانە مۇلكىنە قاۋىپ تونبەستەن قارسى الۋى ءۇشىن جاعداي جاساۋ. پوليسيا باسقا دا قىزمەتتەرمەن بىرلەسىپ، كوشە، اۋلا، ساۋدا ورىندارىندا جانە ادامدار كوپ جينالاتىن جەرلەردە پاترۋلدەۋدى كۇشەيتتى.
الدىن الۋ جانە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى، سونىڭ ىشىندە جاسوسپىرىمدەر مەن جاستار اراسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنىڭ، كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىنا باقىلاۋ جاسالىپ وتىر، سونداي- اق الكوگولدىڭ، ەسىرتكىنىڭ جانە وزگە دە تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنا توسقاۋىل قويىلىپ جاتىر.
ءدال جاڭا جىل قارساڭىندا وتشاشۋ مەن پەتاردالاردى دۇرىس قولدانباۋدىڭ سالدارىنان جاراقات الۋ، ءورت شىعۋ جانە جازاتايىم وقيعالار سانى كۇرت ارتادى. وسىعان بايلانىستى پوليسيا ورتكە قارسى قىزمەتپەن بىرلەسىپ، پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردىڭ اينالىمىن باقىلاۋ بويىنشا جىل سايىن ارنايى ءىس-شارالار وتكىزەدى. بيىل ءتورت مىڭنان استام تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، شامامەن بەس ءجۇز زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالدى، سەگىز مىڭنان استام سەرتيفيكاتتالماعان ءارى ءقاۋىپتى پيروتەحنيكالىق ءونىم تاركىلەندى.
پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى تەك ارنايى جانە رەسمي ساۋدا ورىندارىنان عانا ساتىپ الۋ قاجەت. سايكەستىك سەرتيفيكاتىنىڭ بولۋىنا نازار اۋدارىڭىزدار، قولدانۋ نۇسقاۋلىعىن مۇقيات وقىپ شىعىپ، ءونىمنىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋ قاجەت.
مەرزىمى وتكەن پيروتەحنيكانى قولدانۋعا، سونداي-اق ونى بالالاردىڭ ەرەسەكتەردىڭ باقىلاۋىنسىز پايدالانۋىنا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. وسى قاراپايىم تالاپتاردى ساقتاۋ - بۇل ءسىزدىڭ جەكە قاۋىپسىزدىگىڭىز، جاقىندارىڭىزدىڭ جانە اينالاڭىزداعى ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگى.
ايتا كەتەلىك جاڭا جىل كەزىندە قاي جەرلەردە پيروتەحنيكا قولدانۋعا تىيىم سالىناتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.