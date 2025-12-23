جاڭا جىل قارساڭىندا ەلىمىزدەگى ءۇش ۆەدومستۆو وكىلدەرى باسپانالى بولدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋراتۋرا، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىزمەتكەرلەرىنە پاتەر كىلتىن تابىستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جاڭا جىل قارساڭىندا پروكۋراتۋرا مەن كۇشتىك قۇرىلىمنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرى باسپانالى بولدى.
مەملەكەت باسشىسى اقوردادا وتكەن سالتاناتتى راسىمدە سويلەگەن سوزىندە ۇلت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ستراتەگيالىق ماڭىزى ايرىقشا مىندەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- سىزدەر ەل تىنىشتىعىن قىراعى قورعاپ، تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا زور ۇلەس قوسىپ جۇرسىزدەر. قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» جانە ادىلدىك قاعيداتىن ورنىقتىرۋ ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتىپ كەلەسىزدەر. جۇمىستارىڭىز - وڭاي ەمەس، كۇردەلى. سوعان قاراماستان كاسىبي بىلىكتى، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى مامان رەتىندە ەلىمىزگە ادال قىزمەت ەتىپ جاتسىزدار. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءمىنسىز قىزمەت قاشاندا جوعارى باعالانۋعا ءتيىس. مەملەكەت وزدەرىڭىز سياقتى ءوز ىسىنە ادال ازاماتتاردى ءاردايىم قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.