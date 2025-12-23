ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:13, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جاڭا جىل قارساڭىندا ەلىمىزدەگى ءۇش ۆەدومستۆو وكىلدەرى باسپانالى بولدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋراتۋرا، مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىزمەتكەرلەرىنە پاتەر كىلتىن تابىستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Янги йил арафасида Қозоғистонда учта идора вакилларига уй-жой топширилди
    Фото: Ақорда

    جاڭا جىل قارساڭىندا پروكۋراتۋرا مەن كۇشتىك قۇرىلىمنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرى باسپانالى بولدى.

    مەملەكەت باسشىسى اقوردادا وتكەن سالتاناتتى راسىمدە سويلەگەن سوزىندە ۇلت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ستراتەگيالىق ماڭىزى ايرىقشا مىندەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.

    Президент вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК
    Фото: Акорда

    - سىزدەر ەل تىنىشتىعىن قىراعى قورعاپ، تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا زور ۇلەس قوسىپ جۇرسىزدەر. قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» جانە ادىلدىك قاعيداتىن ورنىقتىرۋ ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتىپ كەلەسىزدەر. جۇمىستارىڭىز - وڭاي ەمەس، كۇردەلى. سوعان قاراماستان كاسىبي بىلىكتى، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى مامان رەتىندە ەلىمىزگە ادال قىزمەت ەتىپ جاتسىزدار. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءمىنسىز قىزمەت قاشاندا جوعارى باعالانۋعا ءتيىس. مەملەكەت وزدەرىڭىز سياقتى ءوز ىسىنە ادال ازاماتتاردى ءاردايىم قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    Янги йил арафасида Қозоғистонда учта идора вакилларига уй-жой топширилди
    Фото: Ақорда
    Президент вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК
    Фото: Акорда
    Президент вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК
    Фото: Акорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бас прокуратура, Мемлекеттік күзет қызметі, Ішкі істер министрлігі қызметкерлеріне пәтер кілтін табыстады
    Фото: Ақорда
    Жаңа жыл қарсаңында еліміздегі үш ведомство өкілдері баспаналы болды
    Фото: Ақорда

     

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار