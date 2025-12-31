جاڭا جىل مەرەكەسىندە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026 -جىلعى 1 جانە 2- قاڭتاردا، سونداي- اق 7 -قاڭتار كۇنى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى، ونىڭ ىشىندە مامانداندىرىلعان ورتالىقتار جۇمىس ىستەمەيدى، دەپ حابارلايدى ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 3 -قاڭتار، سەنبى كۇنى كەزەكشى ح ق و مەن مامانداندىرىلعان ح ق و ءۇشىن جۇمىس كۇنى بولىپ سانالادى. بۇل كۇنى ازاماتتاردى قابىلداۋ 09:00-دەن 13:00-گە دەيىن جۇرگىزىلەدى.
ال 5 جانە 6 -قاڭتار جۇمىس كۇندەرى بولىپ ەسەپتەلەدى.
اتالعان كۇندەرى ەلىمىزدەگى بارلىق ح ق و مەن مامانداندىرىلعان ح ق و ادەتتەگى تارتىپتە قىزمەت كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى، ونىڭ ىشىندە مامانداندىرىلعان ورتالىقتار، جۇمىس كۇندەرى 09:00-دەن 18:00-گە دەيىن ازاماتتاردى قابىلدايدى.
كەزەكشى ح ق و مەن مامانداندىرىلعان ح ق و دۇيسەنبىدەن جۇماعا دەيىن 09:00-دەن 20:00-گە دەيىن، سەنبى كۇنى 09:00-دەن 13:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا ح ق و- لاردىڭ مەكەنجايلارى وزگەرەدى.