جاڭا جىل كەزىندە قاي جەرلەردە پيروتەحنيكا قولدانۋعا تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى عابيت بابايەۆ جاڭا جىل مەرەكەسىنە ارناپ شىرشا تىگۋ مەن پيروتەحنيكا قولدانۋدىڭ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
- شىرشالاردى قۇلامايتىنداي ەتىپ، دۇرىستاپ بەكىتۋ كەرەك. سونىمەن قاتار ەۆاكۋاتسيا كەزىندە قولدانىلاتىن شىعۋ جولدارىنا ورناتۋعا بولمايدى. شىرشا بەزەندىرۋگە ارنالعان ەلەكترلى اشەكەي شامدار زاقىمدالماعان، زاۋىتتان شىققان بولۋ كەرەك، - دەدى ول وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
سونداي-اق، ول بازاردان پيروتەحنيكا ساتىپ العان كەزدە نەگە ءمان بەرۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- ال پيروتەحنيكانى اشىق الاڭدا قولدانۋ كەرەك. اۆتوكولىكپەن پەن عيماراتتاردان 50 مەتر قاشىقتىق ساقتاپ قولدانۋ قاجەت. بالالارعا بەرۋگە، جەلدى كۇنى قولدانۋعا، شاتىر استى مەن اعاشتاردىڭ قاسىندا تىيىم سالىنادى. پيروتەحنيكانى سىرتىنداعى نۇسقاۋلىق بويىنشا قولدانعان ءجون. بازاردان ساتىپ الساڭىز، سەرتيفيكاتىن تالاپ ەتىڭىز، - دەدى ول.
