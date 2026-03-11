جاڭا جۇيە تۇرعىن ءۇي كومەگىنە شىن مۇقتاج ازاماتتاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ءماسليحاتىنىڭ 2021-جىلعى 24-قاراشاداعى 104/15-VII «استانا قالاسىندا تۇرعىن ءۇي كومەگىنىڭ مولشەرى مەن ونى كورسەتۋ ءتارتىبىن ايقىنداۋ تۋرالى» شەشىمىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالدى.
بۇل تۋرالى استانا قالاسى جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل تالاسوۆا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي كومەگى 1999-جىلدان بەرى قولدانىلىپ كەلەدى جانە الەۋمەتتىك تۇرعىدان مۇقتاج ازاماتتارعا بەرىلەدى. بۇرىن وتىنىشتەر تەك قاعاز تۇرىندە قابىلدانعان. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭنامالىق تالاپتارىنىڭ جاڭارتىلعان نورماسىنا سايكەس كەلىتىرۋ قاجەت.
- ول كەزدە ازاماتتار قۇجاتتارىن جەكە وزدەرى اكەلىپ تاپسىراتىن. ءبىز ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ وزىنە سەنىپ، قۇجاتتاردى سول جەردە قابىلدايتىنبىز، - دەدى باسقارما وكىلى.
بيىل تۇرعىن ءۇي كومەگىن راسىمدەۋ جۇيەسى جاڭارتىلدى. ەندى ازاماتتار ءوتىنىشتى ەلەكتروندى تۇردە eGov پورتالى ارقىلى نەمەسە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى بەرە الادى.
سونىمەن قاتار جاڭا جۇيە بارلىق وڭىرلەر ءۇشىن ءبىرىڭعاي ستاندارتتاردى ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جۇيە ارقىلى ءبىر ۇيدە ناقتى قانشا ادام تۇراتىنىن انىقتاپ، ولاردىڭ تابىستارى اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەلەدى. بارلىق مالىمەتتەر جۇيەدە اشىق تۇردە كورسەتىلەدى.
وسىلايشا، جاڭا سيفرلىق تەتىكتەردىڭ كومەگىمەن تۇرعىن ءۇي كومەگىنە شىن مانىندە مۇقتاج ازاماتتاردى ءدال انىقتاۋ مۇمكىندىگى ارتادى.
