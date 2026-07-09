جاڭا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرى: جۇرگىزۋشىلەر نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە مامىر ايىنان باستاپ جاڭا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرى قولدانىلا باستادى. تۇزەتۋلەردىڭ ءبىر بولىگى 12-شىلدەدە كۇشىنە ەنەدى.
جۇرگىزۋشىلەر قانداي نورمالاردى قاپەرىندە ۇستاۋى قاجەت ەكەنى جونىندە Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقي الاسىز.
ورتاشا جىلدامدىق ەندى رەسمي تۇردە باقىلانادى
ەڭ باستى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - ەكى باقىلاۋ نۇكتەسىنىڭ ارالىعىنداعى ورتاشا جىلدامدىقتى قاداعالاۋ جۇيەسى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىندە رەسمي تۇردە بەكىتىلدى. ادەتتە، جۇرگىزۋشىلەر كامەرا بار تۇسقا كەلگەندە عانا جىلدامدىعىن رۇقسات ەتىلگەن شاماعا دەيىن تۇسىرەدى دە، ول جەردەن ءوتىپ كەتكەن سوڭ، قايتادان شەكتەن تىس كوتەرەدى. ەندى ونداي قۋلىق جاساۋعا مۇمكىندىك بولمايدى.
ويتكەنى، ساپارعا شىعىپ، قالاارالىق تاس جولمەن جۇرە باستاعاندا، باقىلاۋ كامەراسى كولىكتى تىركەيدى. ساپاردى اياقتاعاننان كەيىن، تاس جولدىڭ سوڭىنداعى كامەرا ماشينانى تاعى دا ەسەپكە الادى. سوندا ءتيىستى اراقاشىقتىقتى قانشا ۋاقىتتا ءجۇرىپ وتكەنى جانە ورتاشا جىلدامدىعى اۆتوماتتى تۇردە بەلگىلى بولادى. سول ارقىلى جۇرگىزۋشى كامەرا بار تۇستا عانا جىلدامدىعىن ازايتىپ، باسقا جەردە رۇقسات ەتىلگەن نورمادان اسىرىپ، جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشا المايدى.
ورتاشا جىلدامدىق ۇعىمى قازاقستاننىڭ زاڭناماسىندا 2023-جىلى پايدا بولدى. دەگەنمەن، ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىندە ونىڭ قولدانىلۋ ءتارتىبىن بەكىتتى جانە مۇنداي باقىلاۋ جۇرگىزىلەتىن تاس جولدار تىزبەسىن كەڭەيتتى.
بۇگىندە اتالعان جۇيە اقىلى جولداردىڭ سەگىز ۋچاسكەسىندە جۇمىس ىستەپ تۇر:
استانا - شۋچينسك (140 كيلومەتر/ساعات)؛
استانا - پاۆلودار (140 كيلومەتر/ساعات)؛
شىمكەنت - قىزىلوردا (110 كيلومەتر/ساعات)؛
شىمكەنت - تاراز (110 كيلومەتر/ساعات)؛
پاۆلودار - سەمەي - قالباتاۋ (100-110 كيلومەتر/ساعات)؛
ورال - رەسەي شەكاراسى (ساراتوۆ) (100 كيلومەتر/ساعات)؛
پاۆلودار - رەسەي شەكاراسى (ومبى) (100 كيلومەتر/ساعات)؛
جىبەك جولى - تەمىرتاۋ (140 كيلومەتر/ساعات).
سونىمەن قاتار، «قازاۆتوجول» 10-شىلدەدەن باستاپ تاعى بىرنەشە اقىلى ۋچاسكەدە ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتىر:
- اقتوبە - قاندىاعاش؛
- الماتى - قورعاس؛
- كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل؛
- استانا - تەمىرتاۋ، ارشالى - وشاعاندى ۋچاسكەسىندە.
ينسپەكتورلار كولىكتى نە ءۇشىن توقتاتقانىن تۇسىندىرۋگە مىندەتتەلدى
11-مامىردان باستاپ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ ءتارتىبى دە وزگەردى.
ەندى اۆتوكولىكتى توقتاتقان سوڭ، لاۋازىمدى تۇلعا بىردەن جۇرگىزۋشىگە بارىپ، توقتاتقان سەبەبىن ايتۋى ءتيىس. ەگەر ازامات تالاپ ەتسە، ءتارتىپ ساقشىسى وعان قىزمەتتىك كۋالىگىن قولىنا بەرمەي، كورسەتۋگە مىندەتتى.
ال جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋ فاكتىسى فوتو نەمەسە ۆيدەو قۇرالدارى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تىركەلسە، وندا پوليتسەي جۇرگىزۋشىگە اتالعان ماتەريالداردى كورسەتىپ، تانىستىرۋى كەرەك.
كامەرالار ەسكەرتۋ بەلگىلەرىنسىز جۇمىس ىستەيدى
تاعى ءبىر وزگەرىس فوتو جانە ۆيدەو تىركەۋ كەشەندەرىنە قاتىستى.
ەندى كامەرالار ورناتىلعانى جونىندە جول بەلگىسىن قويۋ مىندەتتى ەمەس. جول ەرەجەلەرىن بۇزۋ فاكتىلەرىن تەحنيكالىق قۇرالدار ونداي ەسكەرتۋ بولسا دا، بولماسا دا، ەسەپكە الادى.
ەلەكترلى ساموكاتتارعا ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر
1-شىلدەدەن باستاپ جالعا الىناتىن ەلەكترلى ساموكاتتاردى قولدانۋعا قاتىستى جاڭا تالاپتار كۇشىنە ەندى. ونداعى ماقسات - جول قوزعالىسىندا قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋ.
ەندى جالعا بەرىلەتىن ءار ەلەكترلى ساموكاتتىڭ تىركەۋ ءنومىرى بولۋى ءتيىس. ودان بولەك، قولدانۋشىلار ءۇشىن ازاماتتىق-قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىكتى ساقتاندىرۋ مىندەتتى.
ەگەر ازاماتتىڭ جۇرگىزۋشى كۋالىگى بولماسا، وندا ساموكاتتى كولىك جۇرەتىن جولدا قولدانا المايدى. جالپى، اۆتوكولىك جۇرەتىن جولدا ساموكاتتى جاسى 18 دەن اسقان، كەز-كەلگەن كاتەگورياداعى جۇرگىزۋشى كۋالىگى بار، باسىنا قورعانىس دۋلىعاسىن كيگەن كىسىلەر ايداي الادى. قازىر جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىندا ەلەكترلى ساموكاتپەن جۇرۋگە بولاتىن ەڭ جوعارى جىلدامدىق - 6 كيلومەتر/ساعات. ال 25-تامىزدان باستاپ، تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولاعىندا ساموكاتپەن جۇرۋگە تولىقتاي تىيىم سالىنادى.
قىسقا مەرزىمگە جالعا بەرۋمەن اينالىساتىن كيكشەرينگ كومپانيالار ءۇشىن دە جاڭا مىندەتتەمەلەر ەنگىزىلدى. ولاردان مىناداي نارسەلەر تالاپ ەتىلەدى: ساموكاتتاردىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن قامتاماسىز ەتۋ، اتالعان قۇرالداردىڭ جىلدامدىعى مەن ورنىن باقىلاۋ، ارنايى ايماقتاردا جىلدامدىعىن اۆتوماتتى تۇردە شەكتەۋ، ساموكاتتاردى بەيبەرەكەت قويىپ كەتۋدىڭ الدىن الۋ، كولىك قۇرالدارىن تىركەپ، ەسەبىن جۇرگىزۋ جانە قاجەت بولعان جاعدايدا دەرەكتەردى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا بەرۋ.
جول-كولىك وقيعاسىنان كەيىن قايتادان تەحنيكالىق بايقاۋدان وتكىزۋ كەرەك
12-شىلدەدەن باستاپ تاعى ءبىر نورما كۇشىنە ەنەدى. ول - جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىراعان اۆتوكولىكتەر تۋرالى ەرەجە.
ەگەر جول-كولىك وقيعاسى ناتيجەسىندە ماشيناعا ودان ءارى قولدانىلۋىنا تىيىم سالىناتىنداي دەڭگەيدە زاقىم كەلسە، وندا مىندەتتى تۇردە قايتادان تەحنيكالىق بايقاۋدان وتكىزىلۋى كەرەك. مۇنداي تەكسەرىسكە اۆتوكولىكتى ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتتى لاۋازىمدى تۇلعاسى باعىتتايدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاۆتوجول جولدارداعى جاڭا «اقىلدى» كامەرالاردىڭ نە ءۇشىن ورناتىلىپ جاتقانىن تۇسىندىرگەن ەدى.