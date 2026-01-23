جاڭا ۇشاقتارمەن قامتاماسىز ەتۋدە قانداي پروبلەما بار
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلگە جولاۋشىلار تاسىمالىنا ارنالعان جاڭا 9 ۇشاق جەتكىزىلەدى. بۇل تۋرالى پارلامەنتى ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ءمالىم ەتتى.
- جىل سايىن ەلىمىزدە اۋە كولىگىنىڭ پاركى تولىقتىرىلىپ جاتىر. بيىل جاڭا 9 ۇشاق جەتكىزىلەدى دەپ جوسپارلانعان. پاندەميادان كەيىن الەمدە جولاۋشىلار سانى ايتارلىقتاي ءوستى. بۇل تۇرعىدا كونسەرندەر جاڭا ۇشاقتاردى قۇراستىرىپ ۇلگەرە الماي جاتىر، سونداي-اق جاڭا ۇشاقتاردى جەتكىزۋ ۇنەمى كەشىكتىرىلىپ وتىرادى، - دەدى س. تومپيەۆا.
وسى ورايدا ول بارشا الەمدە جولاۋشى تاسىمالىندا كەمشىلىك بايقالىپ جاتقانىن ايتتى.
بۇدان بولەك كوميتەت باسشىسى 2025-جىلى جۇرگىزىلگەن اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك اۋديتىنىڭ ناتيجەسى شىققانىن جەتكىزدى. ونىڭ نەگىزىندە ەلىمىز 95,7 پايىز دەڭگەيىندە باعالانعان.
- بۇل تۇرعىدا ت م د- دا ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىندامىز جانە الەمدىك دەڭگەيدە توپ-20 قۇرامىنا ەندىك، - دەدى سالتانات تومپيەۆا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ FlyArystan-نىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرىنىڭ ۇشاق بيلەتىنە قاتىستى جاريالاعان اقپاراتى تەكسەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.