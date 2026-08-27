جاڭا بيۋدجەت كودەكسىنەن سيفرلىق ەكونوميكاعا دەيىن: ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ نەگىزگى ناتيجەسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە ۇكىمەت مەملەكەتتىك قارجى، ينفراقۇرىلىم، ينۆەستيسيالار، سيفرلاندىرۋ جانە الەۋمەتتىك ساياسات سالاسىنداعى كەشەندى جۇمىستارى جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى. جالپىۇلتتىق جوسپارلاردا 180 ءىس-شارا قاراستىرىلعان، ولاردىڭ كەيبىرەۋلەرى ورىندالدى، قالعاندارى قارقىندى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ جاڭا سالىق كودەكسى قولدانىسقا ەندى. وندا سالىقتار سانىن 20 پايىزعا ازايتىلدى، جەڭىلدىكتەر جۇيەسى قايتا قارالىپ، سارالانعان مولشەرلەمەلەر ەنگىزىلدى. سالىق جۇيەسى ينۆەستيسيالاردى ىنتالاندىرۋعا جانە «بايلىققا سالىناتىن سالىقتى» ارتتىرۋعا باعىتتالعان. سالىقتى اكىمشىلەندىرۋ Smart Data Finance جۇيەسىنىڭ كومەگىمەن سيفرلىق فورماتقا اۋىسىپ جاتىر.
جاڭا بيۋدجەت كودەكسى مەملەكەتتىك شىعىستاردىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتتى
كودەكستە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى جوعارى مەملەكەتتىك ينۆەستيسيالىق جوبالاردى جوسپارلاۋ مەن باسىمدىق بەرۋ ساپاسىنا باسا نازار اۋدارىلعان. وڭىرلەردەگى كاسسالىق الشاقتىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بيۋدجەتتىك وتىمدىلىكتى باسقارۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرى ەنگىزىلدى.
ەنەرگەتيكا مەن كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋعا 13 تريلليون تەڭگە قاراستىرىلعان
ۇلتتىق جاڭعىرتۋ جوباسى 200 دەن استام ينفراقۇرىلىمدىق كاسىپورىندى قامتيدى. 2025 -جىلى 6,6 مىڭ شاقىرىم ينجەنەرلىك جەلى جوندەلدى، سەگىز كوممۋنالدىق كاسىپورىن «قىزىل ايماقتان» شىعارىلدى. 2026 -جىلى تاعى 12 مىڭ شاقىرىم جەلىنى جوندەپ، تاعى سەگىز كاسىپورىندى توزۋ ايماعىنان شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن ءبىر مەزگىلدە، Smart Turmys كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى باقىلاۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلادى.
سيفرلىق كودەكس جانە ەكونوميكا ءۇشىن جاڭا ەرەجەلەر
قاڭتار ايىندا قابىلدانعان سيفرلىق كودەكس پلاتفورمالىق ەكونوميكا، ۇلكەن دەرەكتەر جانە جي ءۇشىن ءبىرىڭعاي قاعيدالار قالىپتاستىردى. سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ سيفرلىق قۇقىقتارى مەن جاساندى ينتەللەكتىنى قاۋىپسىز دامىتۋ قاعيداتتارىن بەكىتەدى.
ينۆەستيسيالار: كاپيتال تارتۋدان جوبالاردىڭ ساپاسىنا دەيىن
ينۆەستيسيالىق ساياسات قوسىلعان قۇنى جوعارى جوبالارعا ويىسا باستادى. ينۆەستوردى سۇيەمەلدەۋدىڭ ءبىرىنشى وتىنىشتەن باستاپ جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا دەيىنگى تولىققاندى جۇيەسى قالىپتاسىپ جاتىر. «Kazakh Invest» ۇ ك» ا ق-نىڭ حالىقارالىق جەلىسى كەڭەيىپ، «بايتەرەك» حولدينگى جانىنان Investment Board قۇرىلىپ، «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا Kazakhstan Investment House ىسكە قوسىلىپ جاتىر.
ا و ك-تە عىلىمي ازىرلەمەلەردى ەنگىزۋ ۇلەسىن 40 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر
اگرارلىق عىلىمدى دامىتۋدىڭ 2029 -جىلعا دەيىنگى جول كارتاسى بەكىتىلدى. ول سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋدى، عىلىمي ۇيىمداردىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن جاڭعىرتۋدى جانە زەرتتەۋلەردى بيزنەستىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىمەن تىعىز بايلانىستىرۋدى كوزدەيدى.
قۇرىلىس كودەكسى قالالاردى دامىتۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرىن بەلگىلەيدى
2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قابىلدانعان قۇرىلىس كودەكسى قالا قۇرىلىسىن رەتتەۋدىڭ جاڭا نەگىزىن قالادى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - ادامدار مەن نىسانداردىڭ قاۋىپسىزدىگى، راسىمدەردى وڭايلاتۋ جانە سيفرلاندىرۋ، ساپا مەن جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرۋ، ينفراقۇرىلىم مەن جايلى قالالىق ورتانى دامىتۋ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارىن جۇزەگە اسىرۋ ەل دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن - مەملەكەتتىك قارجى مەن ينفراقۇرىلىمنان سيفرلاندىرۋعا، ينۆەستيسيالار مەن ادامي كاپيتالعا دەيىن قامتيدى. نەگىزگى نازار ناقتى شەشىمدەرگە، باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ەكونوميكانى تەحنولوگيالىق جاڭارتۋعا اۋدارىلىپ وتىر.