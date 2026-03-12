جاڭا اتا زاڭىمىز تەحنولوگيالىق ورلەۋگە جول اشادى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - جاڭا اتا زاڭىمىز تەحنولوگيالىق ورلەۋگە، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا جانە جاپپاي سيفرلاندىرۋعا جول اشادى. وتانىمىزدىڭ ادىلەتتى ءارى وركەندەگەن مەملەكەت بولۋىنا ىقپال ەتەدى.
بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ايتتى.
- ءبىز - بەيبىت ەلمىز. قازاقستاننىڭ كوك ءتۇستى ءتولقۇجاتىن جاھان جۇرتشىلىعى جاقسى بىلەدى جانە قۇرمەتتەيدى. الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە ازاماتتارىمىزدى جىلى قاباقپەن، ەرەكشە ىلتيپاتپەن قارسى الادى. بۇگىندە 90 مىڭنان استام جاستارىمىز شەتەلدە كەدەرگىسىز ءبىلىم الۋدا. ءبىز ءار ادامعا زور مۇمكىندىك بەرەتىن ەلدە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. جاقىندا وتەتىن رەفەرەندۋم - سونداي كەرەمەت مۇمكىندىكتىڭ بىرەگەيى. 15-ناۋرىزدا ءار ازاماتىمىز قازاق ەلىنىڭ جاسامپازدىق جىلناماسىنا ءوز قولتاڭباسىن قالدىرا الادى. بۇل - ناعىز تاريحي ءسات. مۇنداي ءسات ۇنەمى بولا بەرمەيدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسى ورايدا، پرەزيدەنت قازاقستان جاستارىنا تاعى دا ارنايى ۇندەۋ جاسادى.
- رەفەرەندۋمعا بەلسەنە قاتىسۋ - ەل تاعدىرىنا بەي-جاي قاراماۋ دەگەن ءسوز. سول كۇنى ءوز تاڭداۋىڭدى جاساۋ - تۋعان ەلدىڭ جارقىن بولاشاعىن ءوز قولىڭمەن قۇرۋ دەگەن ءسوز. ۋاقىت وتەدى، ال قازاقستان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ارقاسىندا قارىشتاپ دامي بەرەدى. كوپ ۇزاماي الەمدەگى ەڭ وزىق ەلدىڭ بىرىنە اينالادى. سول كەزدە «قاستەرلى وتانىمدى وسى بيىككە جەتكىزگەن جولدى تاڭداۋعا مەن دە اتسالىستىم» دەپ، ماقتانىشپەن ايتا الاسىزدار. ال، كەيىنگى بۋىن وزدەرىڭىزگە ءاردايىم ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ جۇرەدى. ۇلى اباي «ادامنىڭ ادامشىلىعى ءىستى باستاۋىنان بىلىنەدى» دەگەن. ءبىز ءبىر ەل بولىپ ماڭىزدى ءارى جاۋاپتى جۇمىستى قولعا الدىق. ەڭ باستىسى، نيەتىمىز - ءتۇزۋ. دەمەك ءىسىمىز وڭعا باسىپ، بەرەكەلى بولارى ءسوزسىز. تۇپتەپ كەلگەندە، مۇنىڭ ءبارى ەلدىڭ ەرتەڭى ءۇشىن جاسالىپ جاتىر. اتا- بابامىز اق نايزانىڭ ۇشىمەن، اق بىلەكتىڭ كۇشىمەن بىزگە كەڭ-بايتاق جەردى امانات ەتتى. ء بىز دە كەلەر ۇرپاقتىڭ ادىلەتتى ءارى وركەندەگەن قازاقستاندا ءومىر سۇرگەنىن قالايمىز. سول ءۇشىن ءبارىن جاسايمىز. مەن حالقىمىزدىڭ جاسامپاز قۋاتىنا، جاستاردىڭ تاۋداي تالابىنا سەنەمىن. ەندى ءبىر جەڭنەن قول، ءبىر جاعادان
باس شىعارىپ، بەلسەندى جۇمىس ىستەيىك.
ەل مۇددەسىنە ادال قىزمەت ەتە بەرىڭىزدەر!
ەلىمىز امان، جەرىمىز تىنىش بولسىن! - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ جاستارعا ۇندەۋ جاسادى.