جاڭا اتا زاڭدى «حالىقتىق كونستيتۋتسيا» دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - زاڭگەرلەر مەن ءتىل ماماندارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە جاڭا اتا زاڭ ءماتىنى وقۋعا جەڭىل، تۇسىنۋگە وڭاي، قۇقىقتىق تۇرعىدان ناقتى قۇجاتقا اينالدى.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ XII وتىرىسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جارتى جىل بويى قوعامدىق تالقىلاۋ نەگىزىندە دايىندالعان جاڭا كونستيتۋتسيا ءماتىنى ەكى اپتا بۇرىن جاريالانىپ، جان- جاقتى قىزۋ تالقىلاندى. وسى ارالىقتا ازاماتتاردان 10 مىڭعا جۋىق ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.
بۇل كونستيتۋتسيا ءماتىنى جان-جاقتى تالقىلاۋدان وتكەنىن، قوعام تاراپىنان ۇلكەن قىزىعۋشىلىق بولعانىن جانە ازاماتتاردىڭ بارىنشا بەلسەندى بولعانىن ايعاقتايدى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى جاريالانعاننان كەيىن دە كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستار نەگىزىندە تاعى قوسىمشا نورمالار، باسقا دا رەداكسيالىق-ستيليستيكالىق وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. قويىلعان سۇراقتارعا، ايتىلعان سىن-پىكىرلەرگە كوميسسيا مۇشەلەرى تاراپىنان بىردەن جاۋاپ يا تۇسىنىكتەمە بەرىلىپ وتىردى. وسىلايشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» قاعيداتى نەگىزىندە قوعاممەن كەرى بايلانىس ورناتىلىپ، ازاماتتاردىڭ ۇسىنىس-پىكىرى مۇمكىندىگىنشە ەسكەرىلدى، - دەدى ەرلان قارين.
ياعني، كەلىپ تۇسكەن بارلىق جۇيەلى ۇسىنىس كونستيتۋتسيا ماتىنىندە كورىنىس تاپتى.
- سوندىقتان ءار وڭىردەن، ءتۇرلى سالادان جينالعان 130 ادامنان تۇراتىن كوميسسيانىڭ اشىقتىعى نەگىزىندە، مىڭداعان ازاماتتىڭ مازمۇندى ۇسىنىس-پىكىرلەرىن ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن حالىقتىق كونستيتۋتسيا دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. وسىلايشا، ءبىز مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىنىڭ، بىرلىگىنىڭ جاڭا ۇلگىسىن كورسەتتىك. بولاشاقتا جاڭا كونستيتۋتسيا ازاماتتاردىڭ قولداۋىمەن رەفەرەندۋمدا قابىلدانىپ جاتسا، بۇل تەك قۇقىقتىق قۇجات ەمەس، جالپىۇلتتىق يدەيا مەن قۇندىلىقتار تۇرعىسىنان قوعامدىق بىرلىكتىڭ ىرگەتاسىنا اينالارىنا سەنىم بىلدىرگىم كەلەدى، - دەدى ول.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى جاڭا كونستيتۋتسيا تۇڭعىش رەت قازاق تىلىندە - مەملەكەتتىك تىلدە ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك، ەلدىك، ۇلتتىق مۇددە تۇرعىسىنان جازىلعانىن ەسكە سالدى. بۇل ءۇشىن زاڭگەرلەر مەن لينگۆيست ماماندار بىرلەسىپ، تەرمينولوگيالىق-رەداكسيالىق جۇمىستاردى جۇرگىزگەن.
- ەكىۇشتى ماسەلەلەر تۋىنداعان جاعدايدا اتا زاڭ جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنى نەگىزگە الىندى. كونستيتۋتسيا نورمالارىنىڭ ءمانى ناقتىلانىپ، ءتۇرلى شەشىمدەرگە نەگىز بولاتىن كەمشىلىكتەر جويىلدى. بۇل - كوزگە كورىنبەيتىن، ءبىراق وتە ماڭىزدى ءارى كۇردەلى جۇمىستاردىڭ ءبىر بولىگى عانا. وسىنداي جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە جاڭا اتا زاڭنىڭ ءماتىنى وقۋعا جەڭىل، تۇسىنۋگە وڭاي، قۇقىقتىق تۇرعىدان ناقتى قۇجاتقا اينالدى، - دەپ تۇيىندەدى ە. قارين.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ 12-وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.