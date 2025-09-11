جاڭا پارلامەنتتە دەپۋتاتتار سانى وزگەرۋى مۇمكىن - سەنات ءتوراعاسى
استانا. KAZINFORM — سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ قالىپتاسۋىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- پرەزيدەنت سەناتتىڭ جۇمىسىنا جوعارى باعاسىن بەردى. سوڭعى 30 جىلدا ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭدەر بولعانى انىق. وسىنداي كۇردەلى كەزەڭدە سەنات ءوزىنىڭ تاريحي ميسسياسىن ورىندادى دەپ، پرەزيدەنت ناقتى ايتتى. وتكەن جىلداردا سەنات مەملەكەتتىڭ قۇرىلىستىڭ تۇراقتانۋىنا تىكەلەي ۇلەسىن قوستى. سوندىقتان، 30 جىلدا سەناتتىڭ جۇمىسى وتە تابىستى ءارى ناتيجەلى بولدى، مەملەكەتتىڭ دامۋىنا كۇش-جىگەرىن سالدى. ءومىر بولعاننان كەيىن، ءبىزدىڭ ساياسي جۇيەمىز دامۋى كەرەك، ەلىمىز دامىپ جاتىر. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا ارى قاراي پارلامەنتتىك رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋ باستاماسىن ورتاعا سالدى. بۇل رەتتە، الداعى ۋاقىتتا جاڭا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى قالىپتاستىرۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى. مۇنى ەلىمىزدىڭ دامۋى ۇردىسىمەن سايكەس كەلەتىن ۇسىنىس دەپ قابىلدادىق، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول وسى ماڭىزدى ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ءبىر جىل بويى ماماندار مەن ساراپشىلار، پارلامەنت دەپۋتاتتارى تالقىلاپ، ءوز ۇسىنىستارىن ورتاعا سالاتىنىن ايتتى.
- ورتاق پىكىرگە كەلسە، 2027 -جىلى رەفەرەندۋم ۇيىمداستىرىلادى. ونىڭ بارىسىندا حالىق قانداي شەشىم جاساسا، ارى قاراي ءتيىستى زاڭنامالىق وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى. پرەزيدەنت ەلدىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ماسەلەلەر، ساياسي جۇيەگە قاتىستى ماسەلەلەر جالپى حالىقتىق تالقىلاۋ ارقىلى عانا جۇزەگە اسىرىلۋى كەرەك ەكەنىنە تاعى دا اتاپ ءوتتى، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
بۇل تۇرعىدا ول رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە جاڭا ساپاداعى پارلامەنت قۇرۋعا جاعداي جاسالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى كەزدە سەنات ماڭىزدى فۋنكسيالاردى اتقارىپ كەلەدى، ياعني ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىن، باس پروكۋروردى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىن تاعايىنداۋعا كەلىسىم بەرەدى، سونداي-اق پرەزيدەنتتىڭ ۇسىنىمىنان كەيىن، جوعارعى سوت ءتوراعاسى مەن سۋديالارىن سايلايدى. ەندى جاڭا پارلامەنتتە قوس پالاتانىڭ وكىلەتتىگى بىرىكتىرىلۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، جاڭا پارلامەنتتەگى دەپۋتاتتاردىڭ سانى تۋرالى ماسەلە دە تالقىلانادى. سەبەبى، دەپۋتاتتار سانىنىڭ وزگەرەتىنى تۇسىنىكتى جاعداي، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، 8- قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى.
مەملەكەت باسشىسى وتكەن 30 -جىلدا سەنات اسا ماڭىزدى تاريحي ميسسياسىن ابىرويمەن اتقارىپ شىققانىن ايتتى.