ج ي سالاسىندا ەڭ الدىمەن ءوز ەلىمىزدىڭ ونىمدەرىن پايدالانۋ كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن پايدالانۋ ورتالىق پەن ايماق، قالا مەن اۋىل اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعىن قىسقارتۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى. بۇل پىكىردى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا ايتتى.
پرەزيدەنت ءبىلىم الۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ ماڭىزدى مىندەت ەكەنىنە ءمان بەردى.
- جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن پايدالانۋ ورتالىق پەن ايماق، قالا مەن اۋىل اراسىنداعى ءبىلىم الشاقتىعىن قىسقارتۋعا قولايلى جاعداي جاسايدى. اسىرەسە، بۇل شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە قاتىستى ماسەلە. ج ي تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ەرەكشە ءبىلىم الۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردى جان-جاقتى قولداۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - شىن مانىندە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋ. بۇل - ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋدىڭ نەگىزگى العىشارتتارىنىڭ ءبىرى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت ءبىلىمدى دامىتۋعا جانە تاراتۋعا وڭ ىقپال ەتەدى. جاڭا تەحنولوگيالاردى جەتىك مەڭگەرسەك تە، ءوز بولمىسىمىزدى، ياعني ءتول مادەنيەتىمىزدى، قۇندىلىقتارىمىزدى ساقتاپ قالۋعا ءتيىسپىز.
- زاماناۋي ۇردىستەردىڭ پايداسى مەن زيانىن اجىراتا ءبىلۋىمىز قاجەت. ۇلت دۇنيەتانىمىنا جات نارسەلەردىڭ ءبىلىم جۇيەسىنە ەنۋىنە جول بەرمەۋىمىز كەرەك. تۇپتەپ كەلگەندە، جاساندى ينتەللەكت ەل مۇددەسىنە قىزمەت ەتكەنى دۇرىس. بۇل - وزىق تەحنولوگيالاردىڭ ىقپالى رۋحانياتىمىزعا، تاريحي مۇرالارىمىز بەن بىرەگەي مادەنيەتىمىزگە ەشقانداي كەسەلىن نەمەسە زيانىن تيگىزبەۋى كەرەك دەگەن ءسوز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وقۋشىلارعا بەرىلەتىن ءبىلىمنىڭ مازمۇنى جانە ونىڭ ساپاسى دۇرىس بولۋى كەرەك. ەڭ جاقسى الگوريتمنىڭ ءوزى قاتە نەمەسە جەڭىل-جەلپى ماتەريال ازىرلەپ بەرۋى مۇمكىن.
- قايتالاپ ايتامىن، جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ ىسىندە كومەك قۇرالى رەتىندە قولدانۋعا بولادى. الايدا ءبىلىمنىڭ ساپاسىنا جانە تاربيەلىك ماعىناسىنا ماشينا ەمەس، ادام جاۋاپتى بولۋعا ءتيىس. وقۋ ماتەريالىنىڭ مەملەكەتتىك ستاندارتقا سايكەس بولۋىن، ونىڭ عىلىمي جانە مادەني تالاپتارعا ساي كەلۋىن مۇعالىم قاداعالاپ وتىرۋى كەرەك. ۇستاز ساپالى ءبىلىمنىڭ باستى كەپىلى بولىپ قالا بەرەدى. سوندىقتان ۇكىمەت مەملەكەتتىك ستاندارتقا سايكەس ساپالى كونتەنت جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن ازىرلەۋى قاجەت. وسى تۇستا ءبىر ماسەلەنى ارنايى اتاپ وتكىم كەلەدى: ءبىز جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا ەڭ الدىمەن ءوز ەلىمىزدەن شىققان ونىمدەردى پايدالانۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونداي-اق، مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.